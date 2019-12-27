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27/12/2019 18:04

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒６億人幣，買騰訊小米沽安踏舜宇

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聖誕節假期期間，中方表示正就第一階段協議與美方密切接觸
，隔晚（２６日）美股繼續消化貿易戰消息，三大指數再創新高。港股在假期後周五復市亦高開
１６９點至２８０３３，重上兩萬八大關。隨著國家統計局公布，內地工業利潤增速由負轉正，
內地Ａ股急漲帶動港股一度高見２８２２６點飆升３６１點，創近５個月新高。港股升幅持續靠
穩，恆指最終收報２８２２５點，升３６１點或升１﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３７﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
（００７００）、小米（０１８１０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是安踏
（０２０２０）、舜宇（０２３８２）、平保（０２３１８）。
　　主板成交７４９﹒２６億元，其中港股通成交１９４﹒３億元，佔總成交２６％。

＊北水看好新經濟股，力買騰訊＊

　　隔晚美股創新高帶動科網股造好，騰訊全日揚１﹒９１％，報３８４元創七個月新高。北水
同樣力撐，淨買入高達１２﹒７億元，幾乎佔北水全日淨流入的三分之一。
　　傳小米１０系列通過３Ｃ認證，小米全日走高２﹒２７％，報１０﹒８元。北水亦同樣看好
，淨買入４﹒３億元。
　　市場憧憬中央公布降準等寬鬆措施，其中建行最獲捧，北水淨買入近４億元。建行收報
６﹒７６元，漲１﹒９６％。
　　安踏股價挫４﹒５９％，報７０﹒７元，為全日表現最差國指股。北水淨沽出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１２．７２　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　４．３４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．９９　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　２．３１　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．５３　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－２．２２　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．９５　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－０．８９　
　　中國移動（００９４１）　　　　　－０．０９　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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