《美元走勢－羅明立》美元兌日圓１１０見阻，但後市向上機會較大

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５５ １０９﹒４３ １０９﹒４８

歐元╱美元 １﹒１１３４ １﹒１１００ １﹒１１３２

英鎊╱美元 １﹒３０４４ １﹒２９６８ １﹒３０４０

美元╱瑞郎 ０﹒９８１６ ０﹒９７８７ ０﹒９７８７

美元╱港元 ７﹒７８９３ ７﹒７８３６ ７﹒７８７６

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《美元走勢》據萬事達卡公司數字顯示，美國年末消費旺季扣除汽車的零售銷售按年增長

３﹒４％，當中，網上銷售增長１８﹒８％，佔整體銷售比率約１４﹒６％，是歷來最高。而實

體店銷售增長則微增１﹒２％。銷售數據強勁，降低美聯儲短期減息的機會。不過，投資者憂慮

美國經濟增長放緩，美國債收益率下降，美元由５０天線附近回落。

日本首相安倍晉三及央行行長黑田東彥於出席商界活動時，促請企業適當提升薪金水準，以

帶動長期物價升幅。此外，黑田東彥重申，若實現通脹目標的動力減退，央行將毫不猶豫進一步

放寬貨幣政策。他認為政府刺激經濟有助維持溫和增長趨勢，預期環球經濟在明年下半年改善，

言論暗示若非工資及通脹前景急劇惡化，日央行短期再擴大寬鬆政策機會不大。

美元兌日元５０天線已上移至１０８﹒９０，下一個支持位於１０８﹒４０。技術走勢上美

元兌日圓在１１０關口前有阻力，但後市向上機會較大，可於１０９附近吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

