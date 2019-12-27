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即市新聞

27/12/2019 16:47

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓１１０見阻，但後市向上機會較大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５５　　　１０９﹒４３　　　１０９﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３４　　　１﹒１１００　　　１﹒１１３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０４４　　　１﹒２９６８　　　１﹒３０４０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１６　　　０﹒９７８７　　　０﹒９７８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８９３　　　７﹒７８３６　　　７﹒７８７６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》據萬事達卡公司數字顯示，美國年末消費旺季扣除汽車的零售銷售按年增長
３﹒４％，當中，網上銷售增長１８﹒８％，佔整體銷售比率約１４﹒６％，是歷來最高。而實
體店銷售增長則微增１﹒２％。銷售數據強勁，降低美聯儲短期減息的機會。不過，投資者憂慮
美國經濟增長放緩，美國債收益率下降，美元由５０天線附近回落。
　　日本首相安倍晉三及央行行長黑田東彥於出席商界活動時，促請企業適當提升薪金水準，以
帶動長期物價升幅。此外，黑田東彥重申，若實現通脹目標的動力減退，央行將毫不猶豫進一步
放寬貨幣政策。他認為政府刺激經濟有助維持溫和增長趨勢，預期環球經濟在明年下半年改善，
言論暗示若非工資及通脹前景急劇惡化，日央行短期再擴大寬鬆政策機會不大。
　　美元兌日元５０天線已上移至１０８﹒９０，下一個支持位於１０８﹒４０。技術走勢上美
元兌日圓在１１０關口前有阻力，但後市向上機會較大，可於１０９附近吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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