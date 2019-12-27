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27/12/2019 08:45

【貿易休戰】商務部：中美正履行法律審核等程序

　　中美仍未公布簽署首階段經貿協議細節，中國商務部稱雙方正履行法律審核等程序，並就簽
署等後續工作密切溝通。
　　對於美國簽署《國防授權法案》，北京回應將採取一切必要措施保護中國企業合法權益。
　　美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ　Ｔｒｕｍｐ）周二對記者表示，中美貿易戰首階段協議已
經達成，他將會與中國國家主席習近平親自簽署作實。中國商務部發言人高峰對此表示，目前中
美雙方正在履行法律審核、繙譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通。
《香港經濟日報》

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