【地區經濟】澳門上月訪客按年跌一成，跌幅五年最大

《環富通基金頻道２７日專訊》據澳門暨普查局資料顯示，１１月到訪澳門的旅客達２９１

萬人次，按年減少１０﹒９％，跌幅５年最大。

其中，不過夜及過夜旅客人次，分別減少１０﹒５％及１１﹒４％。至於來自內地的旅客按

年減少１１﹒１％至２０３萬人次，當中有５１﹒３％來自廣東省。不過，來自大灣區９市的旅

客數目明顯增加，按年多逾２３％，至９４﹒３萬人次。（ｈｏ）

