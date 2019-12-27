《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，太古城１２月暫錄得１５宗成交，平均實用呎
價約１﹒９８萬元。
聖誕期間促成成交單位為太古城啟天閣中層Ａ室，實用面積７５９平方呎，建築面積
９７８平方呎，３房套間隔，向東，望樓景。業主１２月初放盤，叫價１５８０萬元，最終以
１５００萬元將單位易手，折合平均實用呎價１９７６３元。
原業主於２００３年１２月以２９０萬元買入單位，持貨１６年，帳面獲利１２１０萬元，
單位升值４﹒２倍。（ｂｉ）
27/12/2019 12:42
【本港樓市】太古城３房套１５００萬沽出，沙士至今升值逾４倍
《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，太古城１２月暫錄得１５宗成交，平均實用呎
價約１﹒９８萬元。
聖誕期間促成成交單位為太古城啟天閣中層Ａ室，實用面積７５９平方呎，建築面積
９７８平方呎，３房套間隔，向東，望樓景。業主１２月初放盤，叫價１５８０萬元，最終以
１５００萬元將單位易手，折合平均實用呎價１９７６３元。
原業主於２００３年１２月以２９０萬元買入單位，持貨１６年，帳面獲利１２１０萬元，
單位升值４﹒２倍。（ｂｉ）
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