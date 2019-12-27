【本港樓市】新都城套三房戶以８１８萬易手，實呎價１﹒５萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，將軍澳新都城本月至今暫錄約１２宗成交，平

均實用呎價約１６６７１元。

最新促成一宗新都城交投，單位為２期１座中層Ｅ室，實用面積５３８平方呎，建築面積

７４９平方呎，採三房套房間隔，單位座向東南方，望內園景致，剛以８１８萬元成交，折合實

用呎價１５２０４元。

原業主於１９９９年５月以３００萬元購入上址，持貨２０年，現轉手帳面獲利５１８萬元

離場，單位升值逾１﹒７倍。（ｂｉ）

