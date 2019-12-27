  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2019 08:49

【修例風暴】匯豐旺角網點被破壞，今日暫停服務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐銀行宣布旗下旺角服務網點今日（２７日）暫停服務，直
至另行通知。匯豐表示，將致力盡快恢復正常服務。
　　受影響的服務網點包括旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服務中心、旺角匯豐中
小企中心、旺角環球貿易及融資服務櫃枱。
　　匯豐早前關閉被捕者支援基金「星火同盟」帳戶的事件繼續發酵，其旺角分行在平安夜
（２４日）晚被破壞及縱火，鄰近的恆生銀行（０００１１）旺角總行亦都遭殃，是反修例示威
爆發以來，首次有外資銀行被惡意攻擊。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/12/2019
菲律賓黑色聖誕 颱風最少奪16命
生財有道24/12/2019
【回顧展望】2020年20個投資TIPS(上集)（有片）
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港銀11年來首次減P 料明年將保持不變
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息 市場料明年減息機會微
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港所三年計劃提立足全球 併購倫交所遭拒
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】匯控業績表現未如理想 管理層連番變動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金