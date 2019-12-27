《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐銀行宣布旗下旺角服務網點今日（２７日）暫停服務，直
至另行通知。匯豐表示，將致力盡快恢復正常服務。
受影響的服務網點包括旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服務中心、旺角匯豐中
小企中心、旺角環球貿易及融資服務櫃枱。
匯豐早前關閉被捕者支援基金「星火同盟」帳戶的事件繼續發酵，其旺角分行在平安夜
（２４日）晚被破壞及縱火，鄰近的恆生銀行（０００１１）旺角總行亦都遭殃，是反修例示威
爆發以來，首次有外資銀行被惡意攻擊。（ｃｌ）（ｚｚ）
27/12/2019 08:49
【修例風暴】匯豐旺角網點被破壞，今日暫停服務
《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐銀行宣布旗下旺角服務網點今日（２７日）暫停服務，直
至另行通知。匯豐表示，將致力盡快恢復正常服務。
受影響的服務網點包括旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服務中心、旺角匯豐中
小企中心、旺角環球貿易及融資服務櫃枱。
匯豐早前關閉被捕者支援基金「星火同盟」帳戶的事件繼續發酵，其旺角分行在平安夜
（２４日）晚被破壞及縱火，鄰近的恆生銀行（０００１１）旺角總行亦都遭殃，是反修例示威
爆發以來，首次有外資銀行被惡意攻擊。（ｃｌ）（ｚｚ）
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