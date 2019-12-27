《經濟通通訊社２７日專訊》政府發言人今日宣布，香港與柬埔寨和愛沙尼亞分別於今年６
月和９月簽訂的全面性避免雙重課稅協定在完成有關的批准程序後，已分別於今年１２月２７日
及１８日生效，並對２０２０年４月１日或之後開始的任何課稅期的香港稅項具有效力。
柬埔寨和愛沙尼亞分別是香港於２０１８年的第３８和７５大貿易夥伴。有關協定可讓從事
跨境商業活動的人士更清楚確定其稅務負擔，有助促進雙邊貿易和投資活動。（ｃｌ）
27/12/2019 15:09
【本港經濟】香港與柬埔寨及愛沙尼亞之稅務協定生效
《經濟通通訊社２７日專訊》政府發言人今日宣布，香港與柬埔寨和愛沙尼亞分別於今年６
月和９月簽訂的全面性避免雙重課稅協定在完成有關的批准程序後，已分別於今年１２月２７日
及１８日生效，並對２０２０年４月１日或之後開始的任何課稅期的香港稅項具有效力。
柬埔寨和愛沙尼亞分別是香港於２０１８年的第３８和７５大貿易夥伴。有關協定可讓從事
跨境商業活動的人士更清楚確定其稅務負擔，有助促進雙邊貿易和投資活動。（ｃｌ）
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