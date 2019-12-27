《再戰明天》美公布芝加哥ＰＭＩ，聯儲局下周公布會議記錄

《經濟通通訊社２７日專訊》下周關注美國聯儲局公布１２月１０－１１日政策會議記錄。



＊達拉斯儲行公布德克薩斯州１２月製造業前景調查＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（３０日）晚上１１：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備

銀行公布德克薩斯州１２月製造業前景調查。



＊美國公布１１月成屋待完成銷售＊



德國股市下周一提早收市。

在數據方面，下周一下午４：３０ｐｍ，香港公布１１月貿易收支，料貿赤由３０６億元擴

大至３３３億元；進口年率跌幅料由１１﹒５％收窄至８﹒８％；出口年率跌幅料由９﹒２％收

窄至６﹒２％。

今晚９：３０ｐｍ，美國公布１１月批發庫存，月率料由０﹒１％升上０﹒２％；零售庫存

月率料由０﹒３％下滑至０﹒１％。１０：４５ｐｍ，美國公布１２月芝加哥採購經理人指數

（ＰＭＩ），料由４６﹒３升上４８。１１：００ｐｍ，美國公布１１月成屋待完成銷售，月率

料由下滑１﹒７％回升上１﹒５％。１１：３０ｐｍ，美國公布１２月達拉斯聯邦製造業展望企

業活動指數，料由負１﹒３升上０。



＊ＡＥＯＮ派業績＊



在本港，下周一，ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）公布業績。

雅視光學（０１１２０）、高陽科技（００８１８）和同仁堂國藥開股東特別大會。

（ｈｏ）

