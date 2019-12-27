【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒８２％，全年則升１﹒８４％

《經濟通通訊社２７日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌

三周，最新報１７７﹒７１點，按周跌０﹒８２％兼創３９周新低，令ＣＣＬ今年全年升幅收窄

至１﹒８４％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，以公布日期計，２０１９年ＣＣＬ（

大型單位）累跌０﹒２５％，成為八大樓價指數中首個見紅下跌的指數。至於其餘指數今年暫時

仍錄得微升，ＣＣＬＭａｓｓ升１﹒９８％，ＣＣＬ（中小型單位）升２﹒２６％，新界東升４

﹒１２％，新界西升０﹒９１％。



＊三大整體指數齊跌至放寬按保施政前，ＣＣＬ目標下試１７０點＊



單看本周指數表現，ＣＣＬ三大整體指數齊跌穿政府放寬按保樓價上限前水平。其中，中原

城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒４７點，創４０周新低，按周跌０﹒８３％

，跌幅為１４周最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒１５點，創３９周新低，按周跌０﹒８

４％，亦創１４周最大跌幅。

若施政報告公布後８周計，ＣＣＬ累跌０﹒７３％，ＣＣＬＭａｓｓ累跌０﹒１５％，ＣＣ

Ｌ（中小型單位）累跌０﹒２７％。整體樓價持續向下調整，ＣＣＬ目標下試１７０點水平。

另外，ＣＣＬ（大型單位）最新報１７５﹒４４點，按周跌０﹒７２％，創４０周新低，反

映豪宅樓價明顯回軟，連跌５周共３﹒３６％，施政報告８周計累跌３﹒０１％。



＊樓價跌勢蔓延至港島區，新界兩區樓價暫時回穩＊



分區方面，本周港島樓價跌幅最顯著，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８７﹒８１點，創７周新

低，按周跌１﹒９９％，創１４周最大跌幅，反映樓價下調趨勢已由新界兩區擴展到九龍，並進

一步蔓延至港島。近８周計，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ累升１﹒７８％。

九龍區樓價跌勢亦持續，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７４﹒１７點，創４０周新低，按周跌

０﹒５４％，連跌４周共３﹒０８％。至於新界兩區樓價暫時回穩，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按

周跌０﹒７３％至１６１﹒００點，創４１周新低；新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ則報１８８﹒５３

點，按周升０﹒３８％，連升２周共１﹒１８％。近８周計，新界東及新界西樓價指數分別累跌

１﹒５５％及０﹒２％，九龍區則累跌０﹒８４％。（ｙｗ）

