希瑪眼科（３３０９）以２﹒３億收購深圳商業地建設眼科醫院

《經濟通通訊社２７日專訊》希瑪眼科（０３３０９）公布，成功以２﹒０９億人民幣（約

２﹒３３億港元）收購深圳市坪山區一幅商業地，總地盤面積為４９５８﹒４１平方米，總規劃

建築面積為２萬平方米，使用權年限將為４０年。

希瑪眼科指，擬利用該土地於深圳市坪山區開設一間新眼科醫院及用作集團位於粵港澳大灣

區的總部，認為收購可進一步拓展於深圳市的服務網絡發展，有利於集團眼科醫院業務營運的持

續及穩定增長，使集團得以節省眼科醫院及總部的租金費用。（ｙｗ）

