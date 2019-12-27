【修例風暴】港府：高度重視並堅定維護香港享有的人權和各項自由

《經濟通通訊社２７日專訊》香港特別行政區政府發言人昨日表示，港府高度重視並堅定維

護香港享有的人權和各項自由，亦指儘管香港在過去六個月出現社會動盪，但政府一直致力維護

人權和自由，並視之為首要工作。除了奉行法治，獨立的司法機構、廉潔的政府、公平的營商環

境；社會開放、多元和包容。

就有報道指，名為Ｓｔａｎｄ ｗｉｔｈ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ的組織邀請英國的宗教領袖

簽署一封致英國首相和外相的函件，促請英國政府「急切確保香港人的性命和自由受到保障」，

發言人表示，對此毫無根據和極為誤導的舉動，亦深感遺憾，認為此舉不但完全漠視香港的真

實情況，亦無視這國際大都會一直以來致力保障人權和自由的往績。事實上，近幾個月來香港的

自由和人權絲毫沒有受到侵害。

另外，發言人亦嚴正反駁一篇海外媒體的報道，發言人回應傳媒查詢時指出，該篇報道的標題

指「香港警方在處理示威活動時屢次違反指引，並不需承擔後果」屬偏頗及誤導，亦指出「我們

對這些沒有事實根據的指控深表遺憾。」

發言人稱，警方不會主動對示威者採取行動，而只會在示威者參與違法活動時才使用適當及

相應武力。發言人強調，警方使用的武力符合國際標準，當情況受到控制便會停止使用武?。（

ｂｎ）

