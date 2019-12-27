《小傳日記》聖誕過後吹暖風，二萬八關向上衝！

《小傳日記》花旗國同神州噚日放風話，佢地正準備首階段貿易協議嘅文本工作，刺激花旗

國魚缸三大指數再次破頂，納指更加係首度衝破九千關，勁！香江魚缸因為聖誕節唞咗兩日半後

，今朝順勢高開１６９點重上二萬八。之後神州公布嘅１１月工業利潤按年增逾半成，而上個月

就係跌近一成，數據出台後中港魚缸即時再彈起，香江魚缸最多升３６２點，高見２８２２６點

，創近五個月新高。

雖然Ａ場由下晝開始愈升愈少，埋單仲要倒跌，但香江呢邊似乎冇咩受影響，內銀同內險佬

等中資金融股仍然強勢，ＱＱ（００７００）同神州移動（００９４１）升勢又冇咩點減弱，魚

缸喺下晝都仲可以維持超過３００點嘅升幅，最終埋單收報２８２２５點，跳起３６１點或超過

１巴仙。主板成交７４９億銀。國貨收報１１１９４點，跳起１５８點或逾１巴仙。

Ａ場走勢較為反覆，滬指一度最多升２８點，埋單倒跌２點，勉強守得住三千關，報

３００５點。深成指蒸發７０點或逾半巴仙，報１０２３３點。兩市成交６３２０億人仔，較上

日大增兩成半。

重磅藍戰士方面，ＱＱ、ＡＩＡ（０１２９９）各彈起兩巴仙，報３８４蚊同８０﹒９５銀

。神州移動（００９４１）同建行（００９３９）同樣進帳近兩巴仙，報６５﹒４銀同

６﹒７６銀。生發發（００３８８）跳起逾一巴仙，報２５６﹒８銀。大象（００００５）升咗

半巴仙，報６０﹒８５銀。



＊戶藉或放鬆內房升勢洶，水泥拍住上海螺表現強＊



國務院最新就公布，計劃全面取消常住人口３００萬以下城市落戶限制，花旗就話，呢個計

劃可以鞏固內房需求，神州磚頭佬今日大炒特炒，其中融創（０１９１８）、龍湖

（００９６０）、奧園（０３８８３）呢Ｄ大佬都破頂！融創抽高６巴仙，報４６﹒６銀，係升

幅最大嘅國貨佬！龍湖起飛３巴仙，報３６﹒１銀；奧園踼高４巴仙，報１２﹒６４銀；碧桂園

（０２００７）跳高４巴仙，報１２﹒４４銀，係升幅最大藍戰士！新城發展（０１０３０）彈

起４巴仙，報９﹒４６銀。

今年神州頭１１個月Ｄ水泥產量按年增長超過６巴仙，水泥價格仲要ｋｅｅｐ住上，水泥佬

發達啦！海螺水泥（００９１４）鏟高４巴仙，報５６﹒１５銀，盤中高見５６﹒５５元兼破頂

；亞洲水泥（００７４３）起哄４巴仙，報１１﹒５銀；神州建材（０３３２３）炒高近４巴仙

，報８﹒１２銀；金隅（０２００９）抽高２巴仙，報２﹒３３銀；潤泥（０１３１３）踼高近

２巴仙，報９﹒６８銀。



＊蘋果急帶動瑞聲即起哄，大市向上抽５Ｇ高位收＊



噚晚蘋果公司股價又破頂，手機設備佬當然全線向上啦！通達（００６９８）飆７巴仙，報

０﹒９８銀；華顯光電（００３３４）進帳半巴仙，報０﹒６４銀；瑞聲（０２０１８）踼高２

巴仙，報６６﹒７５銀。不過，有Ｄ街坊就逆市腳軟。比亞迪電子（００２８５）同富智康

（０２０３８）插水逾３巴仙，報１５﹒１８銀同１﹒４９銀；舜宇（０２３８２）軟半巴仙，

報１３６﹒６銀，係跌幅最大藍戰士！

今日５Ｇ佬跟「孖屐」走，齊齊開ｐａｒｔｙ！京信通信（０２３４２）抽高７巴仙，報２

﹒１７銀；中通服（００５５２）起飛３巴仙，報５﹒５３銀；長飛光纖（０６８６９）起哄１

０巴仙，報１５﹒７６銀；中興通訊（００７６３）炒高１巴仙，報２３﹒２５銀；鐵塔

（００７８８）彈１巴仙，報１﹒７１銀。小米（０１８１０）起飛２巴仙，報１０﹒８銀；



＊政府有補貼廣汽唔駛怯，鋰價望走高洛鉬好襟撈＊



侵侵話美中貿易第一階段協議下個月就簽得，加埋行業本身利好因素，今日汽車大佬同鋰電

池股都表現唔錯。北汽（０１９５８）宣布大洗５０００萬人仔向母公司旗下從事技術開發嘅國

創中心注資，完成後會持有擴大後股本１２巴仙。缸友似乎睇好呢單刁，北汽股價全日開心彈起

３巴仙，報４﹒４銀。至於廣汽（０２２３８）就有人送錢俾佢洗，獲政府補助約６﹒３億人仔

，全日彈高逾２巴仙，報９﹒５８銀。吉利（００１７５）升近２巴仙，報１５﹒０６銀；長汽

（０２３３３）腳軟跌唔夠半巴仙，收報５﹒６９銀。

有「孖屐」分析話，雖然而家神州碳酸鋰嘅價格係每噸３１０００元人仔，處於過去３年半

嘅低位，但國家對鉛酸電池同電動自行車行業嘅整頓，有望幫鋰價走出低位。Ａ場鋰電池概念股

呢幾日都好勁，比亞迪（０１２１１）跳逾１巴仙，報３７﹒８銀；贛鋒鋰業（０１７７２）一

度勁彈逾一成兼破頂，但埋單微升唔夠半巴仙，報１９﹒７２銀。洛鉬（０３９９３）曾經最多

進帳逾一成一，埋單升咗近７巴仙，報３﹒２６銀。

美金腳軟貴金屬價格彈起，其他資源佬都有水入，紫金（０２８９９）最勁，彈高超過一成

二，報３﹒７２銀，仲要係全日最高位兼創近兩年高，勁！五礦資源（０１２０８）彈逾９巴仙

，報２﹒２９銀；中國黃金國際（０２０９９）亦升近８巴仙，收報６﹒８３銀。江銅

（００３５８）跳起超過４巴仙，報１０﹒６８銀。假期愉快，請請！



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