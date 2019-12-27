《股市一周》憧憬人行降準港股重上兩萬八，全周漲３５４點四連升

《經濟通通訊社２７日專訊》港股臨近年結，又適逢聖誕假期，成交略為減少；惟中美貿易

談判氣氛利好，美股接連破頂，帶動恆指本周兩度突破兩萬八，今日大漲下收報２８２２５點，

重上２８０００點，並創近５個月新高。

過去周末美國總統特朗普與國家主席習近平進行電話會談，透露正安排正式簽署貿易協議，

再加上英國下議院通過首相約翰遜的脫歐協議，脫歐形勢明朗化。港股周一（２３日）高開

１５３點報２８０２４點，重上兩萬八關口，惟未能維持升勢，收市僅漲３５點報２７９０６點

。

周二（２４日）為平安夜，港股只有半日市，交投減少，儘管中國元旦起降低部分進口商品

關稅，對大市支持有限，港股最多跌逾百點，最終跌４２點報２７８６４點。今日港股在兩日假

期後復市，受惠美股繼續創新高，加上內地兩融餘額突破一萬億元人民幣，市場亦憧憬人行短期

內公布降準，帶動港股一舉重上２８０００點，最終收報２８２２５點升３６１點。

總結全周，港股在２７７９２至２８２２６點之間波動，全周累升３５４點或１﹒２７％，

並連升四周累漲１８７８點或７﹒１３％。國指全周累升１６４點或１﹒４９％。本周兩個半交

易日，平均成交６８９﹒８億元。



＊水泥價格升勢持續，水泥股上揚＊



內地今年１至１１月全國水泥產量按年增長６﹒１％；加上近期全國水泥價格持續上升，水

泥股本周造好。海螺水泥（００９１４）走高６﹒０４％，報５６﹒１５元，為升幅最大國指股

；亞洲水泥（００７４３）彈３﹒８％，報１１﹒５元；中國建材（０３３２３）升６﹒０１％

，報８﹒１２元；金隅（０２００９）升２﹒１９％，報２﹒３３元；華潤水泥（０１３１３）

升１﹒３６％，報９﹒６８元。

受惠中國今年商品房成交有望突破１５萬億人民幣，內房股繼續受追捧。當中融創

（０１９１８）、龍湖（００９６０）、奧園（０３８８３）均於本周破頂。它們本周分別漲

４﹒４８％報４６﹒６元、升２﹒８５％收３６﹒１元，及升３﹒７８％報１２﹒６４元；碧桂

園（０２００７）走高３﹒３２％，報１２﹒４４元；新城發展（０１０３０）升３﹒１６％，

報９﹒４６元。

外電引述知情人士指，中國大型銅生產企業同意明年將其產量按年減少一成。洛鉬

（０３９９３）全周飆１２﹒０３％，報３﹒２６元；贛鋒鋰業（０１７７２）揚５﹒９１％，

報１９﹒７２元；五礦資源（０１２０８）升８﹒５３％，報２﹒２９元；江西銅業

（００３５８）升５﹒３３％，報１０﹒６８元；中國宏橋（０１３７８）升１﹒８％，報

４﹒５５元。



＊納指破９０００大關，帶動科網股造好＊



本周美股繼續造好，納指隔晚更首次升破９０００點大關，帶動科網股走高。阿里巴巴

（０９９８８）支付寶三季度在內地移動支付市場份額中穩居首位，本周揚２﹒８％，報

２１２﹒８元；金軟（０３８８８）建議分拆金山雲於美國上市，漲９％，報１９﹒８６元；小

米（０１８１０）旗下小米有品與海外眾籌平台Ｉｎｄｉｅｇｏｇｏ達成戰略合作，刺激本周漲

４﹒４５％，報１０﹒８元；同程藝龍（００７８０）走高３﹒０７％，報１２﹒７８元；美團

（０３６９０）升０﹒６９％，報１０２﹒７元。

雖然大行料澳門１２月賭收大跌，但澳門經濟財政司籲對澳門賭收要有信心，令濠賭股本周

走高。銀娛（０００２７）揚３﹒５９％，報５７﹒６５元；永利澳門（０１１２８）漲

３﹒６５％，報１９﹒３元；金沙（０１９２８）升４﹒５５％，報４１﹒４元，為升幅最大恆

指成分股；澳博（００８８０）升３﹒５７％，報８﹒９９元；新濠國際（００２００）升

３﹒３５％，報２１﹒６元。

翰森（０３６９２）、中生製藥（０１１７７）及麗珠醫藥（０１５１３）的新藥均獲國家

藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，刺激藥品股本周普遍上揚。翰森走高７﹒１７％，報

２５﹒４元；中生製藥升３﹒９％，報１１﹒１８元；麗珠醫藥彈６﹒９５％，報２３﹒８５元

；石藥（０１０９３）升３﹒１８％，報１８﹒８２元。

安踏體育（０２０２０）全周跌４﹒２％報７０﹒７元，舜宇光學（０２３８２）軟

１﹒４４％收１３６﹒６元，分別為跌幅最大國指及恆指成分股。（ｙｋ，ｋｓ）

