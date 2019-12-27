  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2019 16:27

《保險智衛－余栢堅》過一個「高性價比」的聖誕

　　《保險智衛》聖誕佳節之時，相信大家都忙著為摯愛親朋預備禮物、安排派對聚會，或期盼
著多月前已預定好的外遊行程。各行各業爭相為這年終節日所進行的促銷活動，或多或少能刺激
到一定的消費意欲。根據一間金融服務公司最近進行的研究調查指出，港人於聖誕假期的消費金
額為眾多假期之首，然而，在享受因減價促銷換來較高性價比的產品及服務之時，你的聖誕節消
費又是否高性價比呢？

＊重拾節日真意義＊

　　很多節日的內在意義都著重與摯愛親朋聚首一堂，宣揚愛與關懷。購買較貴重的禮物或可表
示對親朋的重視，但要真正建立或改善關係，願意騰出時間見面相處以了解彼此的需要更為重要
，才能為對方預備更貼心的禮物。

＊支持摯愛的真正需要＊

　　每個人在人生不同階段都有不同的需要，每一個里程如進修創業、置業結婚、生兒育女等，
能助家人實現目標，成就夢想，相比收到一份聖誕禮物可能更為貼心。當然成就夢想都需要資金
支持，所以須預早儲蓄或投資。若不擅長投資，亦沒有打算投資高風險產品，儲蓄保險計劃是其
中一個理想選擇，由保險公司為你管理資產，助您達成人生不同計劃。
　　市面上有多種儲蓄保險計劃可供選擇，並有不同保費繳款期選擇；資金許可的可選擇一次性
繳付保費，讓本金隨時間滾存；若未有足夠儲備，則可選擇按年供款，同樣能達至資產增值目標
。不論供款期長短，最重要是清楚計劃的回報及資金靈活度。市面上大部分的儲蓄保險計劃均提
供保證現金價值，有些計劃亦會派發非保證的周年紅利及特別紅利，以抗通脹及提供更高的潛在
回報。亦有計劃提供價值轉換的選擇，以部分退保方式將部分保證現金價值及特別紅利轉移到累
積周年紅利以滾存生息，令計劃資金靈活度更高，滿足不同人生階段的財務需要。不過要注意身
故權益及戶口價值會相應調低。儲蓄保險計劃亦提供有人壽保障，即使被保人不在摯愛身邊，仍
可在經濟上支持他們實現夢想。
　　與其一擲千金安排一個豪華郵輪假期，一家人來個短線旅行亦同樣開心，省下來的便可為自
己及家人預備真正所需，讓佳節變得又溫馨又高性價比。
《富衛香港及澳門首席精算師　余栢堅》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/12/2019
【鼠年運程】蘇民峰：社會爭拗減，樓價勿看淡
中國故事27/12/2019
【京城近觀】告別紙質車票 高鐵進入刷證進站時代
FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
生財有道27/12/2019
【回顧展望－新股】阿里巴巴第二上市 香港新股集資蟬聯全球之冠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金