《保險智衛－余栢堅》過一個「高性價比」的聖誕

《保險智衛》聖誕佳節之時，相信大家都忙著為摯愛親朋預備禮物、安排派對聚會，或期盼

著多月前已預定好的外遊行程。各行各業爭相為這年終節日所進行的促銷活動，或多或少能刺激

到一定的消費意欲。根據一間金融服務公司最近進行的研究調查指出，港人於聖誕假期的消費金

額為眾多假期之首，然而，在享受因減價促銷換來較高性價比的產品及服務之時，你的聖誕節消

費又是否高性價比呢？



＊重拾節日真意義＊



很多節日的內在意義都著重與摯愛親朋聚首一堂，宣揚愛與關懷。購買較貴重的禮物或可表

示對親朋的重視，但要真正建立或改善關係，願意騰出時間見面相處以了解彼此的需要更為重要

，才能為對方預備更貼心的禮物。



＊支持摯愛的真正需要＊



每個人在人生不同階段都有不同的需要，每一個里程如進修創業、置業結婚、生兒育女等，

能助家人實現目標，成就夢想，相比收到一份聖誕禮物可能更為貼心。當然成就夢想都需要資金

支持，所以須預早儲蓄或投資。若不擅長投資，亦沒有打算投資高風險產品，儲蓄保險計劃是其

中一個理想選擇，由保險公司為你管理資產，助您達成人生不同計劃。

市面上有多種儲蓄保險計劃可供選擇，並有不同保費繳款期選擇；資金許可的可選擇一次性

繳付保費，讓本金隨時間滾存；若未有足夠儲備，則可選擇按年供款，同樣能達至資產增值目標

。不論供款期長短，最重要是清楚計劃的回報及資金靈活度。市面上大部分的儲蓄保險計劃均提

供保證現金價值，有些計劃亦會派發非保證的周年紅利及特別紅利，以抗通脹及提供更高的潛在

回報。亦有計劃提供價值轉換的選擇，以部分退保方式將部分保證現金價值及特別紅利轉移到累

積周年紅利以滾存生息，令計劃資金靈活度更高，滿足不同人生階段的財務需要。不過要注意身

故權益及戶口價值會相應調低。儲蓄保險計劃亦提供有人壽保障，即使被保人不在摯愛身邊，仍

可在經濟上支持他們實現夢想。

與其一擲千金安排一個豪華郵輪假期，一家人來個短線旅行亦同樣開心，省下來的便可為自

己及家人預備真正所需，讓佳節變得又溫馨又高性價比。

《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

