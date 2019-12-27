《品中資－羅國森》２０２０會比２０１８好！

《品中資》看見今日（２７日）的標題，大家是否會覺得有種怪怪的感覺？不錯，正常來說

，我們要比較，也應該跟前一年比較，為甚麼我會跟再前一年比較呢？

這個是股票專欄，我當然不是在說２０２０年比２０１８年好那麼簡單了！只要大家將

２０１８和２０２０這兩個「年份」變為股票代號，就大概知道我想說甚麼了。

不錯，２０１８是瑞聲科技（０２０１８）（下稱瑞聲）的股票編號，而２０２０則是安踏

體育（０２０２０）（下稱安踏）的股票編號。

那為甚麼我會將瑞聲和安踏連在一起呢？心水清的讀者或許會想到，明年就是２０２０年，

也就是安踏的「本命年」了。但我即時想到瑞聲在她的「本命年」時的股價表現。

其實，只不過是一年前的事，我相信大家都記憶猶新吧！不錯，瑞聲在２０１８年時的股價

大跌，跌幅高達６７﹒４％，令人十分失望。不過，瑞聲在「本命年」的前一年，即２０１７年

時，股價急升了９７﹒８％，即幾近一倍。

無獨有偶，安踏在她的「本命年」的前一年，即今年，也大升了９７﹒３％（本周二半日市

收報７４﹒１元）。所以，這才令我想到瑞聲。如果瑞聲的歷史重演，是否意味明年安踏的股價

也會大跌？

回答這個問題之前，先給大家一個「水晶球」，那就是，一年後的瑞聲，即今年，瑞聲股價

又重拾升軌。今年以來，瑞聲受到５Ｇ概念的刺激，股價從低位大幅反彈了４４﹒４％（本周二

半日市收報６５﹒６５元）。



＊安踏股價去年只微升＊



還有一點可以補充的，那就是，瑞聲在２０１６年９月獲納入恆指成分股。即是在她的「本

命年」前兩年，受到晉身藍籌的刺激，股價已經急升近四成。

至於安踏，今年的股價表現無疑十分凌厲，但去年其實只微升５﹒７％。不過，前一年，即

２０１７年，她的股價也曾大升５３﹒３％。

換句話說，瑞聲是經歷了兩年大升，才導致「本命年」的大跌，再而變成今年的強力反彈，

升跌韻律是大升、大升、大跌，然後又大升；而安踏的升跌韻律似乎是大升、平穩，然後大升！

那麼，明年的「本命年」又會如何？

正如上文所說，瑞聲在「本命年」的前兩年，先行受到加入恆指成分股的刺激，所以連續兩

年大升，而安踏則尚未「染藍」，明年晉身藍籌的機會仍然很大，所以，表面看，她明年的表現

仍有機會不跟隨瑞聲的軌跡。

說了一大堆不太科學的分析後，讓我回歸理性！

綜合來說，我認為安踏重蹈瑞聲在「本命年」遭遇的機會不大。首先，無可否認，兩者都是

周期性強的股票，但瑞聲其實是一隻高科技的硬件股。工業股的特徵是特別受行業的景氣影響，

自身很難扭轉，即使瑞聲已經是一隻高端的工業股。



＊安踏享天時地利人和＊



瑞聲的業務周期到了２０１８年時剛好出現瓶頸，當年的營業額倒退了一成半，而盈利更倒

退三成，因此，股價大跌也是理所當然的事。

但安踏作為一隻體育用品股，某程度上也算是工業股，但她又比工業股靈活，自主性會高一

點。近年安踏透過收購快速擴展，目前已是內地最大的一家體育用品生產商，享有一定的規模效

益。

另外，安踏一直以來積極參與國際賽事，既是明年東京奧運會的中國體育代表團，也是

２０２２年北京冬奧會和冬殘奧會的官方合作夥伴。在奧運年的刺激下，應該比起當年的瑞聲，

享有更佳的天時地利優勢。

我早前在本欄已經指出過，在中央積極推動內需政策引領下，體育肯定是其中一個重要環節

。在天時地利兼人和的配合下，我有理由相信，安踏的景氣周期不會在明年逆轉。因此，如果大

家對２０２０年有信心，就應該趁現在買一些２０２０了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

