《鍾之日記》香江衝高，Ａ場倒跌

《鍾之日記》１２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地１１月規模以上工業企業實現利潤總額同比增長５﹒４％，增速由負轉正，更創下八個

月以來最高增速，而１０月為同比下降９﹒９％。首１１月利潤總額同比下降２﹒１％，降幅比

１至１０月份收窄０﹒８個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹指出，１１月工業企業利潤增

速由負轉正的主要原因有二：一是工業生產和銷售增長明顯加快。二是工業品出廠價格降幅收窄

。

聖誕節假期期間，中方表示正就第一階段協議與美方密切接觸，隔晚（２６日）美股繼續消

化貿易戰消息，三大指數再創新高。港股在假期後復市亦高開１６９點至２８０３３，重上兩萬

八大關。內地工業利潤增速由負轉正、疊加憧憬人行降準等利好，港股一度高見２８２２６點飆

升３６１點，創近５個月新高。恆指最終收報２８２２５點，升３６１點或升１﹒３％，主板成

交７４９﹒２６億元。



＊數據佳惟Ａ場反高潮倒跌＊



滬深股市今早窄幅上落，隨著工業利潤數據公布後大市明顯轉好，滬指愈升愈高，一度高見

３０３６﹒１１點，接近上周創下的３個月高位，但午後突然轉變為回吐行情，在半導體及券商

板塊帶領下，不少板塊升轉跌，連累滬綜指升幅全銷，更倒跌０﹒０８％，收報３００５﹒０４

點，三千關仍能守好。創業板指瀉１﹒４５％。

滬深股通今日恢復，外資恢復流動，再加上大市表現反覆，帶旺交投，兩市全日成交達到

６３２０億元，較上日大增２５％。



＊放寬落戶條件，內房股領漲＊



中國戶籍制度迎來大變局，內地印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意

見》，提出城區常住人口３００萬以下的城市可取消落戶限制，５００萬以下的城市可全面放寬

落戶限制，超過５００萬的要完善積分落戶政策。作為區分的不是所有城市人口，也不是戶籍人

口，而是城區常住人口。除了北上廣深、武漢、重慶、杭州、天津、成都等１０多個超大特大城

市之外，其他所有城市，無論是二線還是三四線，都將獲得放開乃至取消落戶限制的機會。

花旗發表研究報告稱，中國戶口政策改革方向更加明確，將鞏固基本房地產需求，看好在城

市內具有良好地理位置資源的內房企業。行業首選融創中國 （０１９１８）、世茂房地產

（００８１３）及旭輝控股（００８８４）。

另外，該行認為，更多來自新城市人口的購買力將會加速城市化進程，二線和龍頭三線城市

經濟將更強，亦擁有更好的就業機會，將會從「新」人口中獲益，如貴陽、福州、南昌和石家莊

等地。

內房股今日成為港股一大升市動力，其中，碧桂園（０２００７）盤中高見１２﹒５４元創

今年４月中以來高位，收市漲３﹒５％，報１２﹒４４元，為升幅最大藍籌；中海外

（００６８８）漲２％，華潤置地（０１１０９）升２﹒４％，佳兆業（０１６３８）漲４％，

中國奧園（０３８８３）急升４﹒５％，保利置業（００１１９）漲５﹒５％，融創中國

（０１９１８）更飆５﹒８％。



＊降準不降準？內銀賭大細＊



國務院總理李克強早前強調，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多

種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解，觀望今日收

盤後會否宣布降準或其他寬鬆措施。

內銀期待放水，建設銀行（００９３９）漲２％，民生銀行（０１９８８）漲１﹒４％，工

商銀行（０１３９８）升１％，農業銀行（０１２８８）升０﹒９％，中國銀行（０３９８８）

升０﹒６％，招商銀行（０３９６８）升０﹒５％。

銀保監發布《中國銀保監會現場檢查辦法（試行）》，明年１月２８日起施行。銀保監及其

派出機構承擔現場檢查任務的部門，負責現場檢查的立項和組織實施，提出整改、採取監管措施

和行政處罰的建議，通過約談、後續檢查和稽核調查等方式對被查機構整改情況進行評價，並就

現場檢查情況及時與相關部門進行溝通。

連續兩年未披露年報、陷入不良貸款困境的恆豐銀行，日前獲中央匯金及山東國資入股，相

信可暫時化解窘況。恆豐銀行前董事長姜喜運早前被控貪污、受賄、違規出具金融票證、故意銷

毀會計憑證、會計帳簿多罪罪成，山東省煙台市中級法院判處姜喜運死刑緩期兩年執行，剝奪政

治權利終身，並處沒收個人全部財產。姜喜運是中國史上第二個被判死緩的銀行董事長。

無獨有偶，同樣陷入不良貸款問題的錦州銀行（００４１６），前董事長張偉早前被報道曝

光潛逃美國，但在飛機起飛前一刻被公安控制，近日更傳出其死訊。錦州銀行今日稱正籌劃資產

重組及內資股增資擴股，股份停牌。



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