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27/12/2019 09:17

【駐京專電】明年實現１億人城鎮落戶，撤人口３百萬以下落戶限制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關
於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，提出要暢通有序流動渠道，激發社會性
流動活力。到２０２０年實現１億人在城鎮落戶是新型城鎮化重要目標，這個過程中，中心城市
尤其是二線城市將是落戶的重點。
　　《意見》提出，以戶籍制度和公共服務牽引區域流動。全面取消城區常住人口３００萬以下
的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口３００萬至５００萬的大城市落戶條件。完善城區常住
人口５００萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住
年限分數佔主要比例。
　　也就是說，除了城區常住人口超過１０００萬的超大城市外，其他城市包括城區人口５００
萬至１０００萬的特大城市、城區常住人口在３００萬到５００萬的Ｉ型大城市都將大幅放寬。
而城區常住人口在３００萬以下的城市則實現「零門檻」落戶。

＊溫州、無錫、常州、佛山等經濟大市目全面取消落戶限制＊

　　目前城區人口超過１０００萬的超大城市，除北上廣深這四個一線城市，城區人口介於
５００到１０００萬的城市，則有天津、重慶、武漢、成都、南京、鄭州、杭州、瀋陽、長沙這
些城市。此外，包括西安、蘇州、合肥、濟南、青島、大連、廈門、東莞等城市城區人口也都超
過３００萬。
　　包括烏魯木齊、貴陽、石家莊、福州、南昌、呼和浩特、海口、蘭州等省會城市，以及溫州
、無錫、常州、佛山等經濟大市目前城區常住人口也都在３００萬以下，這些城市屬於全面取消
落戶限制的行列。
　　２０１９年４月，發改委在《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》中就已明確：城區常住
人口１００萬－３００萬的ＩＩ型大城市要全面取消落戶限制；這一次新文件重申政策，除了印
發文件的主體是中辦和國辦，級別更高更權威，發改委的文件側重於「城鎮化建設」，這一次的
文件側重於「勞動力和人才流動」。

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