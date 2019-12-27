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27/12/2019 09:17

【駐京專電】住建部：規範住房租金貸款業務，防範金融風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》近來問題頻出的長租公寓將迎來更嚴厲的
監管。住房和城鄉建設部等六部門發布《關於整頓規範住房租賃市場秩序的意見》，整頓規範住
房租賃市場秩序，提出要防範住房租賃金融風險，對住房租金貸款業務的貸款期限、貸款額度作
出明確要求，加強對採取「高進低出」「長收短付」等經營模式的高風險住房租賃企業監管。
　　住建部稱，住房租賃市場存在發布虛假房源信息、惡意克扣押金租金、違規使用住房租金貸
款、強制驅逐承租人等問題，侵害租房群眾合法權益，影響社會和諧穩定。
　　《意見》要求嚴格登記備案管理，從事住房租賃活動的房地產經紀機構、住房租賃企業和網
絡信息平台，以及轉租住房１０套（間）以上的單位或個人，應當依法辦理市場主體登記；已備
案的對外發布房源信息的，應當對房源信息真實性、有效性負責。

＊防止住房租賃企業形成資金池、加槓桿＊

　　該意見並要求，管控租賃金融業務，加強貸後管理，嚴格審查貸款用途，防止住房租賃企業
形成資金池、加槓桿；住房租賃企業不得以隱瞞、欺騙、強逼等方式要求承租人使用住房租金消
費貸款，不得以租金分期、租金優惠等名義誘導承租人使用住房租金消費貸款。
　　住建部應當通過提供數據接口等方式，向金融機構提供住房租賃合同網簽備案信息查詢服務
。加強住建部門與金融監管部門有關住房租賃合同網簽備案、住房租金貸款的信息共享。
　　住建部等加強對採取「高進低出」（支付房屋權利人的租金高於收取承租人的租金）、「長
收短付」（收取承租人租金周期長於給付房屋權利人租金周期）經營模式的住房租賃企業的監管
，指導住房租賃企業在銀行設立租賃資金監管帳戶，將租金、押金等納入監管帳戶。住房租賃企
業租金收入中，住房租金貸款金額佔比不得超過３０％，超過比例的應當於２０２２年底前調整
到位。

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