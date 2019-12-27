【駐京專電】商務部：積極擴大進口，提高貿易便利化水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部新聞發言人高峰２６日在例行發布

會表示，中國市場將繼續擴大對外開放，歡迎更多的國外優質產品和服務進入中國，更好地滿足

國內消費者消費升級的需求。

國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自２０２０年１月１日起，調整部分商品進口關稅。

高峰說，進一步下調進口關稅，將降低進口的成本，激發進口的潛力。

高峰表示，商務部將著重從以下幾個方面努力，積極擴大進口：一是培育一批進口貿易促進

創新示範區。商務部將發揮政策優勢，鼓勵創新監管制度、服務功能、交易模式，通過培育進口

貿易集散地，以點帶面，推動進口貿易創新平台建設，不斷提高示範區的輻射帶動作用。

二是進一步提高貿易便利化水平。商務部將積極推動世貿組織《貿易便利化協定》全面實施

，目前《協定》的實施率已經達到９６﹒２％，剩餘措施將於２０２０年２月２２日之前全部落

實到位，貿易便利化水平將進一步提高。

三是進一步放大中國國際進口博覽會的平台促進效應。目前，第三屆中國國際進口博覽會的

籌備工作正在緊張有序地推進，已經有３００多家企業報名參展，展覽面積超過１０萬平方米。



＊中方堅決反對美國國防授權法案



另外，就美國《２０２０財年國防授權法案》已經簽署成法，高峰表示，法案其中包含多項

針對中國企業的不利條款。中方對此堅決反對。

中方認為，「法案」有關限制採購中國產品、加嚴對中國企業實施出口管制制裁的規定，是

以國家行為干預企業正常經營活動的惡劣例證，與美方宣揚的公平、平等、自由貿易南轅北轍，

破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈安全。我們敦促美方尊重市場化原則，擯棄政治偏見和零和

博弈的陳舊觀念，摘掉有色眼鏡，停止錯誤做法，為兩國企業開展正常的經貿合作創造良好條件

。中方將密切關注「法案」實施過程中對中國企業產生的影響，採取一切必要措施保護中國企業

合法權益。

