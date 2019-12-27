  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國遏華終將失敗

　　《神州縱橫》一般人對中美關係矛盾集中在具體的經貿紛爭（如關稅、科技限制等）上，但
從長遠看更重要者是中美地緣政治鬥爭的大趨勢，由此將決定紛爭的最終結局。
　
＊中美惡鬥難免＊
　
　　中國的看法單純而天真，認為中美關係的唯一正確選擇是合作共贏，但美方看法完全相反，
著眼於鬥爭致勝。專家學者亦認為惡鬥難免，基辛格認為兩國經貿紛爭長期化後果堪虞，甚至可
能引發大戰。經濟學者羅奇則認為無論貿談能否達成協議，中美將陷於長期的經貿競爭中。歷史
教授費格遜對中美關係的描述尤為深刻，他曾於２００７年提出中美國（Ｃｈｉｍｅｒｉｃａ）
說法，認為兩國可全面合作並融成一體，符合中方慣用的「我中有你、你中有我」說法。這也與
中美Ｇ２共治世界的分權（Ｐｏｗｅｒ　Ｓｈａｒｉｎｇ）說法相近，而中美的結合更強。然而
最近他取態大變，撰文指中美國已完蛋，代之者是中美新冷戰，並指２０１９是其元年。美國兩
大黨亦在這事上撇開黨爭聯手抗中。他認為中美在多方面包括貿易、５Ｇ、貨幣及人權等的鬥爭
，符合冷戰模式。之前早有亞力遜教授稱中美難免墜入修昔底德陷阱，只希望能避免熱戰。他曾
研究歷史上１０餘次此種事件，發現有１２次引爆戰爭，故歷史經驗令人擔心。總之，美國學者
大多認用中美會有一場惡鬥，以新冷戰名之亦屬合適，但其性質與美蘇間的爭霸型冷戰不同，是
修昔底德對抗型。其基礎是現有大國美國力壓新興大國中國，以防其搶佔「一哥」地位。雖然中
國主觀上無心爭做一哥，但其實力日強趕超美國卻在客觀上威脅著美國的「一哥」地位。
　
＊打壓中國無效＊
　
　　如何應對中國崛起自然成了熱議課題，而美國現行的強硬遏制中國政策招來不少非議，許多
美國專家學者均認為此乃無效之舉。基辛格便建議美國人改變對華崛起心態並尋求適應。還有一
些「非中國的錯」論，即美國的問題非由中國引起，故諉過及打壓中國無助解決問題。代表之一
是羅奇，他認為美國貿赤來自儲蓄不足，故對華徵收關稅最多只會把貿赤由中國轉去他國，並令
美國人買貴東西。羅奇是以經貿角度看，共和黨前眾院議長紐特．金里奇的新書則從更應弱發展
角度看，認為美國科研被中國趕上，在５Ｇ更讓中國領先等，都源自本身與華無關的問題，故必
須從自滿中醒來，把制度現代化作大幅調整。前國安局長Ｍｉｋｅ　Ｒｏｇｅｒｓ也認為中國乃
美國要面對的前所未有強勁對手，以圍堵蘇聯的辦法對付中國無效，而要通過改善本國公共及私
人協調，在重點科技上攻堅來保競爭力。總之，中國崛起正引起美國有識之士反思，當中已有遠
見者洞悉打壓的無用。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
生財有道27/12/2019
【回顧展望－新股】阿里巴巴第二上市 香港新股集資蟬聯全球之冠
剖析天下27/12/2019
貿易談判漸向好 中美股市續當道
剖析天下27/12/2019
脫歐難扭 德國經濟頹勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金