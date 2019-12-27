【京城近觀】告別紙質車票，高鐵進入刷證進站時代

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》從１２月開始，愈來愈多的高鐵站正式實

施，不再用紙質票進站，改為使用刷身份證或者掃碼進站。可以說是從２０１１年高鐵實施實名

制購票之後，新的一項重大改革，意味著完全改變了過去的出行習慣。

今年的農曆新年來得特別早，下個月２５日就是大年初一，一大批在城市辛勞工作了一整年

的農民工將會返鄉過年，這些人大都年齡較大，學歷較低，對於新事物的適應能力較低，「無紙

化」的春運能否順利度過？

目前在北京的高鐵已經實現電子客票，乘客購買車票後，無需換取紙質車票，直接刷身份證

進站。過去乘客需要先在車站自助取票機打印，出一張藍色的紙質車票，現在，在同樣的機器上

，打印出的是一張白色感熱紙的「購票信息單」，購票信息單上提供車票信息，讓乘客查看，包

括乘車日期、時間、目的地、車廂和座位號等，但是這張信息單，既不能作為乘車憑證，也不能

作為報銷憑證。

那需要報銷的乘客怎麼辦呢？在自助取票機上，可以不選「購票信息單」，而是選擇過去的

「互聯網取票」按鍵，就能打印出熟悉的藍色紙質車票，不過這張車票跟過去的不一樣，上面沒

有了乘車車廂和座位號等信息，只能用來報銷，做出這樣子的改變，相信是為了希望乘客能夠擺

脫對藍色車票的依賴。



＊支持刷港澳台居民居住證和回鄉證＊



小記從網上查了一下，目前支持刷證進站的證件，包括二代身份證，外國人永久居留證，港

澳台居民居住證和回鄉證。感覺非常驚喜的是包括了港澳居民常用的回鄉證。雖然目前小記還沒

有坐高鐵出行的需要，對於這項政策十分期待。

一直以來，港澳居民坐高鐵出行，只能在人工窗口取票，出行的效率遠遠低於大陸居民，大

陸居民在自助取票機取票，一般只需要２至３分鐘，就算排隊隊伍較長，最多１０分鐘也能取完

票。但是小記每次在人工窗口取票，卻需要至少排隊半個至一個小時，讓人感覺十分苦惱。

過去雖然嘗試過不少便利港澳居民的措施，包括推出可以刷回鄉證的自助取票機，為了專門

解決出行住宿等問題的港澳台居民居住證，沒辦法使用。居住證推出之後，小記一度以為這個問

題就能解決，後來發現自助取票機不能用居住證取票，根本沒解決問題。如果真的只要刷回鄉證

就能進站，不再需要在窗口排隊半個小時以上取票，想想都讓人感覺開心，不過是否每一個車站

閘口都支持使用回鄉證？還需要以後實地驗證。



＊電子客票更加環保和方便新潮＊



話說回來，為甚麼高鐵會出現這麼重大的改變？鐵路部門宣傳稱，電子客票更加環保和方便

新潮，將過去紙質車票乘車報銷的功能分離，報銷憑證按需要提供，能夠進一步提升乘客出行體

驗。今年內地除了推行垃圾分類，環保概念盛行，交通部門也要出一份力。試圖讓現代科技融入

生活的理念，從一張紙做起的環保意識非常好。但是，新的安排下，不買帳的乘客卻非常多，原

因是體驗不好。

用身份證就可以進站的話，連購票信息單都可以不用打印，如果不需要報銷，能夠直接進站

，的確是方便不少。但是，坐高鐵的乘客大部分行李都會比較多，確認車廂和座號的時候，需要

打開手機反復確認，遇上佔座乘客也衹能打開ＡＰＰ證明座位是自己的，這樣很多人都會覺得很

麻煩，而且很考驗手機的電池容量。



＊加大老年人和農民工群體的出行困難＊



再加上刷身份證進站的基礎，建基於乘客對智能手機購票ＡＰＰ網上銀行等科技產品熟悉掌

握的程度，這提高了一部分群體的出行難度，比如說老年人，農民工等，接受新事物的能力本來

就相對較弱，有些甚至不用智能手機的。如果購票乘車，找座位等環節，都必須使用智能手機，

對於他們來說，出一趟遠門本來就不容易，現在變得愈來愈困難重重。

取消了紙質車票，在車廂裡，乘務員不用再查票，車站人工窗口的壓力也會下降。無紙化改

革初衷很好，既能增加高鐵站管理效率，也能實現環保，但是卻被批評，說到底，還是人性化的

細節沒有到位。這一年，愈來愈多的高鐵路段密鑼緊鼓的開通運營。在民眾的呼籲聲音中，現在

高鐵系統仍然在不斷的升級改革，期待之後的高鐵系統能夠帶來真正的便民體驗。

