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27/12/2019 16:40

【聚焦人幣】外匯局：１１月外匯市場成交２﹒２９萬億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局今日公布，１１月，中國外匯市場總計成交
１６﹒０８萬億元人民幣（等值２﹒２９萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交２﹒３６萬億
元人民幣（等值３３５７億美元），銀行間市場成交１３﹒７３萬億元人民幣（等值１﹒９６萬
億美元）；即期市場累計成交６﹒９６萬億元人民幣（等值９９２３億美元），衍生品市場累計
成交９﹒１２萬億元人民幣（等值１﹒３０萬億美元）。
　　１－１１月，中國外匯市場累計成交１８３﹒４６萬億元人民幣（等值２６﹒６８萬億美元
）。（ｃｔ）

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