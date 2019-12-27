【人行操作】人行連續四天停逆回購，本周淨回籠３００億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，臨近年末財政支出力度加大，銀行體系流動性

總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。

人行於本周一（２３日）進行５００億元（人民幣．下同）後，連續四天暫停逆回購。公開

市場於周三、周四（２５至２６日）分別有５００億及３００億元逆回購到期，本周累計淨回籠

３００億元。（ａｃ）

