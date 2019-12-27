《中國要聞》明年全國交通投資２﹒７萬億人幣，８千億用於鐵路

《經濟通通訊社２７日專訊》２０２０年全國交通運輸工作會議指出，明年交通運輸投資２

﹒７萬億元（人民幣．下同）。其中，完成鐵路投資８０００億元，公路水路投資１﹒８萬億元

，民航投資９００億元；明年實現具備條件的鄉鎮和建制村通客車，集裝箱鐵水聯運量增長

１２％以上，鄉鎮快遞網點覆蓋率達到９８％。

會議又指出，明年將從加強戰略性基礎設施建設、推動基礎設施網絡化著手，加快補齊短板

。具體項目包括：加快推進重慶至昆明、和田至若羌等鐵路項目建設，推動鐵路專用線進港口、

物流園區及大型工礦企業；啟動建設一批國家高速公路、普通國道待貫通路段項目和擁擠路段擴

容改造；改善內河航道１２００公里，加快推動引江濟淮航運工程、長江口南槽航道治理一期等

重點工程，提升沿海港口重點貨類裝卸能力；加快成都天府機場等項目建設。

交通運輸部部長李小鵬稱，明年要依托大型樞紐建設，促進臨空、臨港經濟發展，加快「快

遞進廠」進程，推進紅色旅遊公路、旅遊主題公路服務區、旅遊航道等建設，完善交通設施旅遊

服務功能。

中央經濟工作會議提出，明年要落實減稅降費政策。據報預計今年交通領域降低物流成本

８００億元，民航減稅降費預計達９０億元。（ｅｙ）

