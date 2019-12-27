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27/12/2019 08:55

【貿易休戰】美通過國防授權法案，中國國防部批評炒作軍事威脅

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國國防部網站刊登發言人吳謙在例行記者會上的講話，吳謙
指美方的下個財年的國防授權法案中，涉華內容充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作中國軍事威
脅，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，屬粗暴干涉中國內政，中國軍隊對此堅決反對，中
方已向美方提出嚴正交涉。
　　不過美國總統特朗普早於上周五簽署該法案，法案中除了備受矚目的太空軍正式成立外，更
有多條涉台、涉港、涉疆條款，包括繼續以《台灣關係法》履行義務，及要求中國政府全面遵守
《中英聯合聲明》承諾等。
　　國防部表示，中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施國
防授權法案涉華消極條款，以實際行動維護中美兩國兩軍關係大局。至於對台問題，吳謙稱，台
灣問題是中國內政，絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去。美方妄
圖「以台制華」是癡心妄想。
　　對於美國批准設立第六軍種「太空軍」，吳謙表示，美方以所謂他國軍事威脅為借口組建太
空部隊，意在謀求太空絕對軍事優勢，極易引發外空軍備競賽，嚴重威脅太空的和平與安全，嚴
重威脅全球戰略穩定，中方對此堅決反對。
　　此外，中國商務部亦表示，法例包含多項針對中國企業的不利條款，是以國家行為，干擾企
業正常經營活動，中方堅決反對，會密切關注對中國企業的影響，並採取一切必要保護措施。（
ｅｙ）

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