【ＦＯＣＵＳ】內地落戶大鬆綁，「人氣」分化或更甚

【ＦＯＣＵＳ】人氣、買氣、財氣來了。隨著中辦、國辦周三（２５日）發布《關於促進勞

動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，２﹒９億農民工笑了；而期待從中分得紅利的，

或許還有面對三四線城市新樓庫存連升１３個月的開發商，以及財政瀕臨「油枯燈滅」的「鶴崗

式」地方政府。

３００萬常住人口以下城市徹底取消落戶限制，３００萬至５００萬常住人口城市全面放寬

落戶條件……堅拒「大水漫灌」、企硬「房住不炒」的北京，趁２０１９畫上句點前再出大招，

以促進勞動力、人才社會性流動來助力明年高質量發展。上證房地產指數聞聲大漲贈興過後，各

城市緊抱「都市圈」大腿，以產業發展、公共服務等配套的「搶人氣」大賽或才剛啟幕。



＊三四線城市新樓庫存連升１３個月＊



中國人口老化大勢難逆，加上中心城市房價高企，「逃離北上廣」之聲近年不絕於耳；京東

大數據就指，北京、上海、廣州、深圳僅去年的人口流出比例就分別達１﹒１３％、０﹒９５％

、１﹒０５％和２﹒５６％。一線城市尚且如此，三四線城市「走人」更甚，如縮水城市典型

－－黑龍江鶴岡，其人口已跌穿百萬，直接後果即是當地房產「白菜價」亦乏人問津，去年全市

財政收入僅增３﹒３％。

易居房地產研究院「百城住宅庫存報告」顯示，二線、三四線城市新建商品住宅庫存總量截

至上月已分別連升７個月、１３個月；要吸引人氣，進而帶動買氣、財氣，鼓勵２﹒９億農民工

從「農村→城市就業→鄉村養老」，升級為「農村→城市就業→城市定居」，掃除勞動力、人才

社會性流動的制度障礙，顯然是明智之舉。

習主席上周就在《求是》雜誌發表文章稱，城市群對中國城鎮化戰略相當重要，強調有必要

出台相關政策，促進資本、土地、企業和勞動力等生產要素公平合理流動，從而有效整合資源。



＊人隨產業、高處走，流動愈顯集聚＊



今次中辦、國辦聯合發布的意見，明確３００萬常住人口以下城市徹底取消落戶限制、

３００萬至５００萬常住人口城市全面放寬落戶條件，料一眾強三線城市（如溫州、佛山、珠海

）及二線城市（西安、廈門、大連）將最受益。

巧合的是，溫州於中央文件發布當天即推出「史上最寬鬆」人才買樓新政，其中合條件的本

科生買樓有七折、租樓優惠更達三折，先行起步「搶人」；各二三線城市樓市邊際放鬆料陸續有

來，Ａ股房地產指數繼周四（２６日）大漲２﹒９％後，今半日再升０﹒４３％。

不過，取消或放寬落戶，並不意味人氣平均分配，而是將延續「人隨產業走、人往高處走」

；過去近２０年的統計顯示，內地人口流入與人流出城市的比例已從四六走向三七，顯示人口流

動愈來愈集聚化。

因此，渴望變「城裏人」的農民工不單需因應自己能力規劃落腳地，更應看清城市人口流入

流出的大趨勢，避免成為「鶴岡式」接盤俠；將迎來人口長線流入的強二三線城市應盡早規劃完

善公共服務和民生配套，避免交通擁擠、公共資源緊張等大城市病；而弱勢三四五線城市的開發

商只能繼續自求多福。

