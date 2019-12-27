【修例風暴】警方：非刻意用相同行動呼號，承認不應展示記者ＩＤ

《經濟通通訊社２７日專訊》有警員昨日（２６日）下午在大埔超級城截查一名記者並搜查

身份證期間，在直播鏡頭前，展示記者的記者證及身份證。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日在

警方記者會上承認有關警員有不對之處，警方會主動調查和了解，亦會配合私隱專員公署的調查

。他指，警方會提醒前線警員保持克制，也希望大家互諒互讓。



＊防暴截停便衣警僅屬溝通誤會＊



對於有防暴警員昨日在大埔懷疑錯誤制服便衣警務人員，警察公共關係科高級警司江永祥稱

，警方收到線報得悉有人計劃在商場內搗亂，因此安排便衣警員埋伏，當時環境混亂，示威者人

數眾多，有軍裝警員截停一名便衣人員，但很快認清身份，形容是溝通上有誤會，沒有「拉錯人

」，亦沒有便衣警員被警棍打中。



＊已就警員使用相同行動呼號作出訓示＊



對於有傳媒早前在示威現場，拍攝到最少兩名警員的行動呼號一樣，行動部高級警司汪威遜

表示，對相關情況很緊張，已即時了解事件，得悉有些新單位在行政及執行上出現問題，並非刻

意的做法，警隊已再三解釋及訓示，如何正確使用行動呼號。

警方又稱，自周一（２３日）至今日凌晨，合共拘捕３３６人，包括２４４男９２女，年齡

介乎１２－５４歲，被捕罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊致造成身體傷害、阻差辦公

、公眾地方行為不檢等。另外，在周二（２４日）至周四期間，警方共使用催淚彈７６發，橡膠

子彈３３發，布袋彈３５發及海綿彈１２發。（ｃｌ）（ｚｚ）

