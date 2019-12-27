【區議會選舉】東區錦屏選區落敗候選人民建聯洪志傑提選舉呈請

《經濟通通訊社２７日專訊》在區議會選舉東區錦屏選區，以８６票落敗的民建聯候選人洪

志傑，星期二（２４日）入稟高等法院，提出今年第二宗選舉呈請。

他在入稟狀指，投票日當晚，其代理人在票站目測的投票人數，與官方資料顯示不符，而在

選舉結束後超過一小時，票站人員要求候選人的代理人離開票站，未能監察票箱在開箱前的情況

，同時沒有將載有未發出的選票、未用的選票，以及損壞選票的封套分類，涉嫌違反選舉活動指

引，希望法庭審視其勝選對手公民黨的李予信是否妥為當選。（ｃｌ）（ｚｚ）

