  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2019 08:38

《國企紅籌》大唐發電（０９９１）：轉讓氧化鋁資產計提減值合理

　　《經濟通通訊社２７日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，就上海
證券交易所問詢有關長期股權投資及固定資產計提減值準備，已作回覆，因制定轉讓氧化鋁系統
相關資產方案，故計提資產減值數值合理，同時不存在前期計提不足情形。　　　
　　該集團指，再生資源公司氧化鋁生產線採用的高鋁粉煤灰生產氧化鋁技術用大量新工藝、新
設備，加上建設調試期間作大量設備技術改造，增大項目投資，使生產成本遠高於市價，又逢電
解鋁市價續走低，導致投產後續虧損，加上爭取政策支持的預期於１１月落空，故將在上海聯合
產權交易所掛牌轉讓氧化鋁系統相關資產，故計提資產減值１２﹒５８億元人民幣數值合理，而
去年氧化鋁生產線為停產維護狀態，仍續可使用，故當年只作計提１﹒８億元人民幣減值的決定
，不存在前期計提不足情形。
　　該集團指，減值測試參數主要依據國眾聯資產評估土地房地產估價出具的評估報告確定，而
其財務報告審計機構信永中和會計師事務所認為有關計提恰當，符合會計準則相關規定。
　　該集團指，至於再生資源公司合併呼和浩特熱電公司後作大額減值，有關減值資產不涉及呼
和浩特熱電公司的資產，與合併交易無關係，而呼和浩特熱電公司相關資產不存在減值跡象。（
ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/12/2019
菲律賓黑色聖誕 颱風最少奪16命
生財有道24/12/2019
【回顧展望】2020年20個投資TIPS(上集)（有片）
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港銀11年來首次減P 料明年將保持不變
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息 市場料明年減息機會微
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港所三年計劃提立足全球 併購倫交所遭拒
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】匯控業績表現未如理想 管理層連番變動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金