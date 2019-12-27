《國企紅籌》大唐發電（０９９１）：轉讓氧化鋁資產計提減值合理

《經濟通通訊社２７日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，就上海

證券交易所問詢有關長期股權投資及固定資產計提減值準備，已作回覆，因制定轉讓氧化鋁系統

相關資產方案，故計提資產減值數值合理，同時不存在前期計提不足情形。

該集團指，再生資源公司氧化鋁生產線採用的高鋁粉煤灰生產氧化鋁技術用大量新工藝、新

設備，加上建設調試期間作大量設備技術改造，增大項目投資，使生產成本遠高於市價，又逢電

解鋁市價續走低，導致投產後續虧損，加上爭取政策支持的預期於１１月落空，故將在上海聯合

產權交易所掛牌轉讓氧化鋁系統相關資產，故計提資產減值１２﹒５８億元人民幣數值合理，而

去年氧化鋁生產線為停產維護狀態，仍續可使用，故當年只作計提１﹒８億元人民幣減值的決定

，不存在前期計提不足情形。

該集團指，減值測試參數主要依據國眾聯資產評估土地房地產估價出具的評估報告確定，而

其財務報告審計機構信永中和會計師事務所認為有關計提恰當，符合會計準則相關規定。

該集團指，至於再生資源公司合併呼和浩特熱電公司後作大額減值，有關減值資產不涉及呼

和浩特熱電公司的資產，與合併交易無關係，而呼和浩特熱電公司相關資產不存在減值跡象。（

ｗｈ）

