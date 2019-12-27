【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒５億人幣，買騰訊美團沽舜宇建行

《經濟通通訊社２７日專訊》市場繼續憧憬中美能正式簽署首階段貿議，加上中國公布元旦

起降低部分進口商品的關稅，美股三大指數繼續收高。周二（２４日）是平安夜聖誕前夕，港股

只有半日市，受節日氣氛影響，港股今早輕微低開４點報２７９０１，港交所（００３８８）受

壓下，最低曾見２７７９２點跌１１３點。惟及後濠賭股及中資電訊股反彈，令港股跌幅大為收

窄，最終收報２７８６４點，軟４２點或跌０﹒１５％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒４６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、美團點評（０３６９０）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是

舜宇光學（０２３８２）、建設銀行（００９３９）、萬洲國際（００２８８）。主板成交

３１９﹒８４億元，其中港股通成交６２﹒８６億元，佔總成交１９﹒６５％。



＊北水掃入ＱＱ及美團點評＊



新經濟股獲北水追捧，騰訊及美團點評分別獲淨買入３億及１﹒７５億元，惟騰訊股價先升

後回跌０﹒３％，收報３７６﹒８元，而美團點評則升１﹒３％，報１０２﹒３元。

舜宇光學遭北水淨沽出２﹒２７億元，收跌０﹒４％，報１３７﹒４元；建行昨日成為淨買

入多港股，惟周二（２４日）北水散水，遭淨沽出５０００萬元，建行股價跌０﹒７％，報

６﹒６３元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ３．００

美團點評（０３６９０） １．７５

中國銀行（０３９８８） １．２４

工商銀行（０１３９８） ０．９４

小米集團（０１８１０） ０．８３



淨沽出最多港股：

舜宇光學（０２３８２） －２．２７

建設銀行（００９３９） －０．５０

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（ｂｉ）

