【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒５億人幣，買騰訊美團沽舜宇建行

《經濟通通訊社２７日專訊》市場繼續憧憬中美能正式簽署首階段貿議，加上中國公布元旦
起降低部分進口商品的關稅，美股三大指數繼續收高。周二（２４日）是平安夜聖誕前夕，港股
只有半日市，受節日氣氛影響，港股今早輕微低開４點報２７９０１，港交所（００３８８）受
壓下，最低曾見２７７９２點跌１１３點。惟及後濠賭股及中資電訊股反彈，令港股跌幅大為收
窄，最終收報２７８６４點，軟４２點或跌０﹒１５％。
按額度計算，北水全日淨流入１５﹒４６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、美團點評（０３６９０）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是
舜宇光學（０２３８２）、建設銀行（００９３９）、萬洲國際（００２８８）。主板成交
３１９﹒８４億元，其中港股通成交６２﹒８６億元，佔總成交１９﹒６５％。
＊北水掃入ＱＱ及美團點評＊
新經濟股獲北水追捧，騰訊及美團點評分別獲淨買入３億及１﹒７５億元，惟騰訊股價先升
後回跌０﹒３％，收報３７６﹒８元，而美團點評則升１﹒３％，報１０２﹒３元。
舜宇光學遭北水淨沽出２﹒２７億元，收跌０﹒４％，報１３７﹒４元；建行昨日成為淨買
入多港股，惟周二（２４日）北水散水，遭淨沽出５０００萬元，建行股價跌０﹒７％，報
６﹒６３元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股（００７００） ３．００
美團點評（０３６９０） １．７５
中國銀行（０３９８８） １．２４
工商銀行（０１３９８） ０．９４
小米集團（０１８１０） ０．８３
淨沽出最多港股：
舜宇光學（０２３８２） －２．２７
建設銀行（００９３９） －０．５０
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（ｂｉ）