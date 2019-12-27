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27/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒５億人幣，買騰訊美團沽舜宇建行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場繼續憧憬中美能正式簽署首階段貿議，加上中國公布元旦
起降低部分進口商品的關稅，美股三大指數繼續收高。周二（２４日）是平安夜聖誕前夕，港股
只有半日市，受節日氣氛影響，港股今早輕微低開４點報２７９０１，港交所（００３８８）受
壓下，最低曾見２７７９２點跌１１３點。惟及後濠賭股及中資電訊股反彈，令港股跌幅大為收
窄，最終收報２７８６４點，軟４２點或跌０﹒１５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒４６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、美團點評（０３６９０）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是
舜宇光學（０２３８２）、建設銀行（００９３９）、萬洲國際（００２８８）。主板成交
３１９﹒８４億元，其中港股通成交６２﹒８６億元，佔總成交１９﹒６５％。

＊北水掃入ＱＱ及美團點評＊

　　新經濟股獲北水追捧，騰訊及美團點評分別獲淨買入３億及１﹒７５億元，惟騰訊股價先升
後回跌０﹒３％，收報３７６﹒８元，而美團點評則升１﹒３％，報１０２﹒３元。
　　舜宇光學遭北水淨沽出２﹒２７億元，收跌０﹒４％，報１３７﹒４元；建行昨日成為淨買
入多港股，惟周二（２４日）北水散水，遭淨沽出５０００萬元，建行股價跌０﹒７％，報
６﹒６３元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．００　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．７５　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．２４　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　０．９４　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　０．８３　　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－２．２７　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－０．５０　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｂｉ）

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