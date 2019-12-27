《日入而息》本港二手樓價指數創９個月低，港股創近五個月高

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）公司事務總監蘇家碧獲委任為金管局助理總裁

﹡一周拆息升至３﹒９５厘，為２００８年以來最高

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒８２％，全年則升１﹒８４％

﹡澳門去年人均本地居民總收入近６１﹒５萬，實質升５％；博彩從業員禁足

令今實施，澳門官員表示法律生效需時適應

﹡內地１１月工業利潤增速轉正，按年增５﹒４％



《即日市況》﹡港股創近五個月高，全日漲３６１點收２８２２５，成交逾７４９億



《深滬股市》﹡近頂沽壓湧現，滬綜指升幅全銷倒跌０﹒１％收場



《美元匯價》﹡美元兌日圓１１０見阻，但後市向上機會較大；歐元最新報１﹒１１３８╱

４２，日圓最新報１０９﹒４８╱５０



《公司資訊》﹡聯交所：下周二起取消中國糖果（０８１８２）上市地位

﹡三和精化（００３０１）今起招股，入場費約２８２８元

﹡麗年（０９９１８）今起招股，入場費約２５０５元

﹡中石油表示塔里木油田油氣產量當量突破２８００萬噸

﹡中國唐商（００６７４）終止收購深圳商務大廈服務商７３％股權

﹡北控醫療健康（０２３８９）出售物業租賃服務，涉７７００萬元人民幣

﹡永達集團與建行簽署銀企戰略合作協議

﹡安悅（０８２４５）股份十合一後折讓６１﹒５％二供一

﹡拉近網娛（０８１７２）與溫州眾博訂立ＶＩＥ，拓媒體業務

﹡浙江聯合（０８３６６）與華冠通訊組合資５Ｇ手機業務

﹡創建集團（０１６０９）與英國Ｎｅｗｐｏｒｔ公司訂立管理協議

﹡貴州銀行（０６１９９）公開發售認購不足近下限定價

﹡寶龍商業（０１２３８）超購逾５２倍，每股９﹒５元近上限定價

﹡植華集團（０１８４２）主要股東內部重組股權

﹡新高教集團（０２００１）獲大股東增持逾１０５萬股，涉資２９６萬

﹡綠科科技（００１９５）收購蒙古礦區控股公司，涉資逾２億元

﹡遠大醫藥（００５１２）附屬購動物飼料抗生素原料，涉５２１０萬元人幣

﹡錦州銀行（００４１６）正籌劃資產重組及內資股增資擴股，股份停牌

﹡聯想控股（０３３９６）附屬與弘毅投資設立基金，認購最多８億元人民幣

﹡灣區發展（００７３７）項目公司以４１﹒２４億元人幣中標深高速住宅地

﹡國聯證券（０１４５６）已恢復審查Ａ股首次公開發行股票；國聯證券獲中

﹡新高教集團（０２００１）獲大股東增持逾１０５萬股，涉資２９６萬

證監核准在港設子公司，註冊資本為３億

﹡威勝控股（０３３９３）旗下威勝信息獲中證監批准科創板上市註冊

﹡Ａ股生物製藥公司海普瑞擬在本港發行Ｈ股

﹡希瑪眼科（０３３０９）以２﹒３億收購深圳商業地建設眼科醫院

﹡頤海國際（０１５７９）向６名集團高級職員授出７５萬股股份

﹡新昌集團（００４０４）下周二起被除牌

﹡新城悅服務（０１７５５）執行董事認購２０萬股公司股份

﹡中國投融資（０１２２６）主席辭任

﹡維港環保科技（０１８４５）附屬公司認購新疆天聖新宏新增資本３０００

萬元人民幣

﹡農業銀行（０１２８８）張旭光獲中國銀保監會批覆出任副行長

﹡保誠（０２３７８）旗下瀚亞投資完成收購Ｔｈａｎａｃｈａｒｔ

Ｆｕｎｄ



《國企紅籌》﹡大昌行（０１８２８）今早起停牌，私有化計劃下本周二最後買賣

﹡航天萬源（０１１８５）向航天科技財務貸款３億元人民幣，年息４﹒１％

﹡中燃（００３８４）獲准註冊本金總額最多４８億元人民幣中期票據

﹡深高速（００５４８）１１月深圳地區車流量及路費均上升

﹡保利置業（００１１９）與交行就４億元不承付的循環貸款訂融資安排

﹡中廣核電力（０１８１６）調整聯營企業兩台機組投入運行日期

﹡四川成渝高速公路（００１０７）與中交建聯合體與成都市政府簽署投資協

議



《神州民企》﹡東江環保（００８９５）與兩公司增資揭陽垃圾焚燒發電廠，總額５０００

萬元人民幣

﹡復星醫藥（０２１９６）旗下子公司通過ＧＭＰ認證

﹡陽光１００（０２６０８）出售溫州土地整治公司予北京信託，涉資７﹒９

億元人民幣

﹡常茂生物（００９５４）擬申請發行Ａ股

﹡騰訊反腐通報：１０名前員工移送公安機關，１６合作公司永久拉黑

﹡摩比（００９４７）中標中興（００７６３）５Ｇ天線採購合約



《中國要聞》﹡內地１１月工業利潤增速轉正，按年增５﹒４％

﹡國務院表示扎實做好豬肉等重要農產品生產保供穩價工作

﹡中國信達旗下匯達資產董事長陶曉峰嚴重違紀違法受查

﹡北京醫保藥品目錄新增２９７種藥品，刪除１３種藥品

﹡住建部表示規範住房租金貸款業務，防範金融風險

﹡明年實現１億人城鎮落戶，撤人口３００萬以下落戶限制

﹡阿里巴巴北京總部動工，面積是杭州總部１﹒６倍

﹡商務部表示積極擴大進口，提高貿易便利化水平

﹡國資委表示明年初國企改革三年行動方案將出台

﹡統計局表示明年初正式統一核算今年地區生產總值

﹡上海金融局表示將進一步支持外資金融機構開展業務

﹡上海票交所提示仿冒電票風險

﹡長三角推動稅收徵管服務一體化

﹡特斯拉將在上海金橋建內地首座Ｖ３超級充電樁

﹡社科院表示明年初房地產市場「小陽春」或難再現

﹡中國稱保護未成年心理健康，重點清查問題網遊ＡＰＰ

﹡李小龍女兒控內地快餐品牌「真功夫」侵權，索償２億

﹡特斯拉與中資銀行達成協議，可獲１２﹒９億美元貸款

﹡國新辦表示北斗三號系統全球核心星座部署完成

﹡銀保監要求村鎮銀行堅守「支農支小」定位

﹡國台辦轟反滲透法開民主倒車，陸委會稱大陸胡亂瞎扯

﹡恆豐銀行前董事長姜喜運涉貪７﹒５億元，一審判死緩

﹡中國地方債規模有望超金融債，未來四年償還將達高潮

﹡專家表示明年地方政府專項債發行規模或增加１０％

﹡人行連續四天停逆回購，本周淨回籠３００億元人民幣

﹡科創板企業共融資逾８００億元人民幣

﹡中證監表示中港基金互認和設立廣州期交所步伐將加快；開展新三板改革投

資者教育專項活動；中證監發布證券投保基金實施流動性支持管理規定

﹡華為罕發聲明反駁報道：從未收取中國政府巨額補助

﹡學者表示內地工業利潤轉正是好事但能否持續令人存疑

﹡中牧疫苗廠用過期消毒劑，致附近過百人患布魯氏菌病

﹡據報哈薩克墜毀客機上有一名中國男乘客，沒有受傷

﹡外匯局表示１１月外匯市場成交２﹒２９萬億美元；內地三季度經常帳戶順

差３４３７億元

﹡涉壟斷，市場監管總局對豐田汽車罰款８７６１萬元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１２０９１﹒５９點

﹡「山東艦」昨駛經台灣海峽，台灣方面稱全程掌握



《其他消息》﹡香港與柬埔寨及愛沙尼亞之稅務協定生效

﹡港聖誕長假期出入境人次少１４％，遜去年

﹡房委會料未來５年透過公屋或鄰近土地可建７８００伙

﹡東區錦屏選區落敗候選人民建聯洪志傑提選舉呈請

﹡港鐵公司事務總監蘇家碧獲委任為金管局助理總裁

﹡本港９月份平均工資率按年升３﹒４％

﹡機管局料第三條跑道可如期在２０２２年完工

﹡輔警總監楊祖賜獲延任至２０２２年初

﹡政府委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期三年

﹡中大民調表示林鄭月娥評分跌至２２﹒２分

﹡澳門上月訪客按年跌一成，跌幅五年最大

﹡澳門去年人均本地居民總收入近６１﹒５萬，實質升５％

﹡深股通額度全日用２３﹒５億元；滬股通額度全日用３９﹒９億元，陸股通

淨買入近４７億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒８２％，全年則升１﹒８４％；中原十大屋苑周末睇

樓量錄４３０組，按周跌９％

﹡美聯表示二手屋苑周末預約睇樓量按周跌９﹒３％

﹡博彩從業員禁足令今實施，澳門官員表示法律生效需時適應



《修例風暴》﹡私隱專員表示有足夠理由調查警員刻意展示記者身份證

﹡約２０名黑衣人葵涌商場示威，呼籲市民抵制罷食

﹡記協強烈譴責警員刻意在鏡頭前展示記者身份證

﹡港府表示高度重視並堅定維護香港享有的人權和各項自由

﹡鄭承隆稱警員在鏡頭前展示記者身份證明顯做錯

﹡警隊６－１１月工作相關及膳食津貼達１﹒３５億元

﹡警方表示非刻意用相同行動呼號，承認不應展示記者ＩＤ

﹡商經局回應公開信：港台有足夠資源，應付運作需要

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