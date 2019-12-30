《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６４５．２６ 升 ２３．８７點╱０．０８％
標普５００ ３２４０．０２ 升 ０．１１點╱０．０１％
納斯達克 ９００６．６２ 跌 １５．７７點╱０．１７％
倫敦富時１００ ７６４４﹒９０ 升 １２﹒６６點╱０﹒１７％
法蘭克福ＤＡＸ １３３３７﹒１１ 升 ３６﹒１３點╱０﹒２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３７﹒３９ 升 ７﹒８４點╱０﹒１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．４１，歐元兌美元１．１１８３
30/12/2019 07:46
《日出而作》美軍空襲敍利亞，美匯曾穿９７，道指標指再破頂
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６４５．２６ 升 ２３．８７點╱０．０８％
標普５００ ３２４０．０２ 升 ０．１１點╱０．０１％
納斯達克 ９００６．６２ 跌 １５．７７點╱０．１７％
倫敦富時１００ ７６４４﹒９０ 升 １２﹒６６點╱０﹒１７％
法蘭克福ＤＡＸ １３３３７﹒１１ 升 ３６﹒１３點╱０﹒２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３７﹒３９ 升 ７﹒８４點╱０﹒１３％
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