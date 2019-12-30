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30/12/2019 07:46

《日出而作》美軍空襲敍利亞，美匯曾穿９７，道指標指再破頂

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８６４５．２６　升　　　２３．８７點╱０．０８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２４０．０２　升　　　　０．１１點╱０．０１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９００６．６２　跌　　　１５．７７點╱０．１７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６４４﹒９０　升　　　１２﹒６６點╱０﹒１７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３３７﹒１１　升　　　３６﹒１３點╱０﹒２７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３７﹒３９　升　　　　７﹒８４點╱０﹒１３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．４１，歐元兌美元１．１１８３

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