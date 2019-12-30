《牛熊志選－陳其志》資金流入小米認購證

《牛熊志選》恆指上周五（２７日）突破２８０００點關口，打破了近期於２７８００至

２８０００點間窄幅上落的格局，走勢向好。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易

日，恆指牛證合共錄得約２８６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約

４９３９萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨

主要在收回價２７５００點至２７７９９點之間，累計相當約１１９７張期指合約；熊證街貨主

要在收回價２０００點至２８２９９點之間累計了相當約１７８６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１５﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於

１５﹒９％的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１４﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２０﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於２１﹒４％的水平；中油（００８５７）的

引伸波幅維持於２４﹒０％的水平；海油（００８８３）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２６﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１８﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２０﹒７％；工行（０１３９８）的引伸波幅

維持於１８﹒７％的水平；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１６﹒０％；

南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１６﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約３５５４萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

小米認購證為行使價約１０元至１１元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍至８倍牛證方面，

資金留意收回價８元至９元之間的較貼價條款，收回距離約９％至１９％，槓桿約４倍至７倍。

另外，平保相關認購證及牛證期內錄得約１８２４萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１００

元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１４倍；牛證方面，資金留意收回價７６元至８８

元之間的條款，收回距離約４％至１７％，槓桿約５倍至１６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３５１０萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３５４元附近的中期價外條款，實際槓桿約

１１倍；熊證方面，資金主要留意收回價３８７元至３９０元附近的條款，收回距離約１％，槓

桿約３７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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