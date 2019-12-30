《一周攻略－周進略》港股追落後，上破下降軌

《一周攻略》終於到年尾，但其實不必真的等到最後一個交易日，大致上，踏入１２月的港

股發展，一如本欄這一個多月以來的跟進，就是大有追落後的意味。畢竟，年初至今，也別提美

股屢創新高，就是世界各地的股市，港股大都跑輸，這樣一來，自然有一定誘因，趁年尾，追一

追落後，做點粉飾窗櫥的動作，大家比較好。



＊以低估值爭取值博率＊



當然，在消息面，算是絕對的配合，沒有甚麼大事發生，即使未必是利淡消息盡出，起碼不

是甚麼負面因素。是的，之前一直困擾大家的，由貿易談判，到脫歐落實，以至美聯儲的貨幣政

策，在第四季陸續有起色，甚至可以說，都集中在１２月有好轉。

如此一來，不難想像，反正資金在外跑了多個圈，何不在港股也先來一會，以相對便宜估值

，爭取較佳值博率，人同此心，心同此理。



＊由領漲者轉戰落後股＊



誠然，這種追落後，也有一定的章法。首先，之前大半年領漲的，要再趁機會向上推動，原

本在市場內的資金沒增加，成交不覺大變化，但持好倉者實力增強中，當上述消息面陸續清除不

明朗因素，則可以再往上急速推動，然後在有價有市之際，趁機套現，獲利回吐，餘下來的資金

，又可以順勢而為，陸續追逐較落後的板塊，甚至同一板塊之內，也可以有領漲者轉戰落後者。

以上這些，本欄之前都提過，此處不贅。

俱往矣，以上這些都是歷史。重點是怎樣應付未來一年。２０２０年，誠非易於布局。



＊央行無動作，尋息非主導＊



首先，上述各種消息面看來已不再困擾的，誰都不保證會否有新變化。就算是最可把握的，

全球主要央行的行動，以美聯儲為首，明年多數傾向不加息也不減息，沒有這樣的主導方向，資

金沒有一致的尋息活動牽引，也沒有明顯的量寬憧憬，沒有資金的全方向供應，大家只能在企業

相對增長快慢，尋找機會，以發掘新的可想像空間，對估值提升，這是第一要務。

其次，美國大選和貿易談判等，其實明顯是緩和而非完全可以放下心頭大石。這一刻不去理

會，不等於下一秒不必留意。投資者的心態，總是形成各種預期，預期本身不斷變化，是跟著事

態發展的。



＊突破阻力此其時＊



何況，港股多年來的傾向，先天下之憂而憂，人家漲翻天，港股可以紋風不動久矣，人家跌

卻跟得亦步亦趨，蓋港經濟為開放型經濟體，全球的事，牽一髮動全身，無事不影響也。此亦反

映在港股大趨勢，多年來的上落市格局。

短期而言，由港股恆指高位３３４８４起，一直把高點阻力，例如年內的３０２８０，一直

延伸，不難發現，如今正是突破阻力線的一刻，短期氣氛不錯，突破不難，甚至一直往

２９５００，仍有可能，只是再往上推，例如３００００以上，則要各方因素配合，但１月起步

，這是樂觀的，只是人無遠慮，必有近憂，之前幾年，君不見也有年初好端端，之後虎頭蛇尾的

？

祝各位２０２０年投資得心應手，出入平安！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

