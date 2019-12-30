【新股掛牌】寶龍商業（０９９０９）收高近６％，每手賺２８０元

《經濟通通訊社３０日專訊》由內房商寶龍地產（０１２３８）分柝的寶龍商業管理

（０９９０９）今日首掛，開報９﹒５元，與招股價持平，盤中早段最高見１０﹒２４元，收市

報１０﹒０６元，高收近６％，未計手續費，每手５００股，每股賺２８０元。全日成交約８９

５６萬股，涉資８﹒８６億元。

該股超購逾５２倍，每股定價９﹒５元，接近７﹒５元至１０元的招股價上限，一手

５００股，中籤率９０％，認購８手始穩獲一手。（ｎｓ）

