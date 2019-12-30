《經濟通通訊社３０日專訊》有報道指應俄方要求，美國總統特朗普應約與俄羅斯總統普京
通電話。雙方討論一系列共同關心的議題，並同意繼續開展雙邊反恐合作。普京感謝美方透過情
報機關分享訊息，幫助俄羅斯阻止恐怖襲擊。
據俄羅斯聯邦安全局，局方借助美國提供的情報，成功識破一宗計劃在新年假期，對聖彼得
堡公共場所發動襲擊的陰謀。在行動中拘捕兩名俄羅斯公民，並在兩人身上查出線索，證明他們
策劃恐襲。局方以根據刑法規定，刑事立案調查。（ｆｚ）
30/12/2019 07:51
【國際要聞】美俄領袖通電話，普京感謝特朗普通情報以阻恐襲
《經濟通通訊社３０日專訊》有報道指應俄方要求，美國總統特朗普應約與俄羅斯總統普京
通電話。雙方討論一系列共同關心的議題，並同意繼續開展雙邊反恐合作。普京感謝美方透過情
報機關分享訊息，幫助俄羅斯阻止恐怖襲擊。
據俄羅斯聯邦安全局，局方借助美國提供的情報，成功識破一宗計劃在新年假期，對聖彼得
堡公共場所發動襲擊的陰謀。在行動中拘捕兩名俄羅斯公民，並在兩人身上查出線索，證明他們
策劃恐襲。局方以根據刑法規定，刑事立案調查。（ｆｚ）
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