【國際要聞】美國國家安全顧問稱若北韓再試射導彈，美將採取行動

《經濟通通訊社３０日專訊》美國國家安全顧問奧布萊恩表示，若北韓再進行遠程導彈、或

核導彈試射，美國將採取行動應對，又指美國將非常失望，如果北韓領袖金正恩採取這種做法。

早前，北韓將年底定為最後期限，暗示如果美國不讓步，平壤可能恢復測試遠程導彈。更有

北韓官員曾警告，將給美國送「聖誕禮物」，這完全取決於華府的選擇。奧布萊恩對此稱，他不

想猜測北韓有關「聖誕禮物」的威脅，形容華盛頓的「工具箱」中，有很多工具可以回應北韓。

（ｆｚ）

