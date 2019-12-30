【新股上市】赤子城科技暗盤開３﹒２４元，高招股價９２％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國移動廣告商赤子城科技（０９９１１）明日掛牌，今日於

輝立暗盤交易系統，開市價３﹒２４元，較招股價１﹒６８元高出９２﹒８６％。每手２０００

股，不計手續費賺３１２０元。

此外，該股於富途證券暗盤交易系統中，現報５﹒９元，較招股價高２５１﹒１９％。於耀

才暗盤交易系統則現報４﹒６元，高招股價１７３﹒８１％。

該股價每股１﹒６８元，貼近招股價１﹒４元至１﹒８元上限，超購１４４０﹒８３倍，一

手中籤率２％，申請３００手穩奪一手。（ｆｚ）

