《經濟通通訊社３０日專訊》中國移動廣告商赤子城科技（０９９１１）明日掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價３﹒２４元，較招股價１﹒６８元高出９２﹒８６％。每手２０００
股，不計手續費賺３１２０元。
此外，該股於富途證券暗盤交易系統中，現報５﹒９元，較招股價高２５１﹒１９％。於耀
才暗盤交易系統則現報４﹒６元，高招股價１７３﹒８１％。
該股價每股１﹒６８元，貼近招股價１﹒４元至１﹒８元上限，超購１４４０﹒８３倍，一
手中籤率２％，申請３００手穩奪一手。（ｆｚ）
30/12/2019 16:16
【新股上市】赤子城科技暗盤開３﹒２４元，高招股價９２％
《經濟通通訊社３０日專訊》中國移動廣告商赤子城科技（０９９１１）明日掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價３﹒２４元，較招股價１﹒６８元高出９２﹒８６％。每手２０００
股，不計手續費賺３１２０元。
此外，該股於富途證券暗盤交易系統中，現報５﹒９元，較招股價高２５１﹒１９％。於耀
才暗盤交易系統則現報４﹒６元，高招股價１７３﹒８１％。
該股價每股１﹒６８元，貼近招股價１﹒４元至１﹒８元上限，超購１４４０﹒８３倍，一
手中籤率２％，申請３００手穩奪一手。（ｆｚ）
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