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即市新聞

30/12/2019 12:53

《專家之言－葉尚志》盤面穩好有利輪動，５Ｇ設備成新焦點

　　《專家之言》港股上周五（２７日）聖誕假期後復市，追回外圍股市的升幅，恆指漲了有
３６０多點，終於站上２８０００點水平來收盤，是五個月以來的首次，對港股可以維持正面積
極的態度看法。互聯網龍頭如騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８），依然是領漲的火
車頭。而內房股亦繼續伸延整體強勢，城市落戶限制獲得放寬，是進一步刺激消息。其中，碧桂
園（０２００７）漲了３﹒４９％，是漲幅最大的恆指成份股，而融創中國（０１９１８）也漲
了５﹒７８％，是國指裡漲幅最大的成份股。

＊騰訊短期現技術性超買信號＊

　　恆指上周五（２７日）出現高開高走，並且以全日最高位２８２２５點來收盤，在互聯網龍
頭領漲的背景下，加上權重內銀股繼續穩步走高，對於盤面可以構成維穩推動作用，而在大盤表
現穩好的基礎上，相信將有利市場伸延板塊輪動的運作模式。恆指收盤報２８２２５點，上升３
６１點或１﹒２９％。國指收盤報１１１９５點，上升１５９點或１﹒４３％。另外，港股主板
成交金額有７４９億多元，而沽空金額有９９﹒１億元，沽空比例１３﹒２３％。至於升跌股數
比例是１０７１：７３５，日內漲幅超過１１％的股票有４７隻，而日內跌幅超過１０％的股票
有３５隻。
　　權重指數股方面，騰訊（００７００）震動整理了四日後，再次向上突破創七個半月新高，
漲了１﹒９１％至３８４元收盤。美股納指連續１０日創歷史新高，估計是對互聯網科技股帶來
刺激的消息因素，然而，騰訊短期技術性超買信號已見出現，其９日ＲＳＩ指標已連續１０日高
企於７０以上，宜注意在急漲過後、整固整理要求將會有所增加。
　　內房股是目前另一強勢板塊，正如早前指出，合約銷售表現超預期，是帶動資金在本月初流
入的基礎。而在穩增長的預期下，市場估計加大調控樓市政策力度的可能性不大，而國務院最新
發布了《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，提到要大幅放寬城市落戶限
制，將有助加速推進二三線城市的城鎮化進程，也將可鞏固基本房地產需求。

＊手機相關股現漲後回整跡象＊

　　在大盤表現穩好的基礎上，市場有繼續伸延板塊輪動的運作模式。月內漲幅已多的手機相關
股，有開始出現漲後回整的跡象，其中，舜宇光學（０２３８２）和比亞迪電子
（００２８５），都出現逆市下跌情況。市場焦點有轉移至５Ｇ設備生產商方面，預計５Ｇ投資
高峰期將會在２０２０年開始。其中，京信通信（０２３４２）漲了７﹒４２％創八個月新高，
長飛光纖（０６８６９）更是漲了１０﹒２％，成交股數激增至７８４萬多股，是九個多月來的
最大日成交量，資金有流入跡象。《第一上海首席策略師　　葉尚志》

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