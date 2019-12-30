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30/12/2019 09:21

恒指高開２５點報２８２５０點，國指升９點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》亞洲股市今早表現不一，日經跌１５２點，台北加權指數則
升９０點，港股方面走勢靠穩，恆指高開２５點，其中申洲（０２３１３）先拔頭籌高開近２％
，為恆指最佳表現藍籌；重磅股友邦（０１２９９）略見追捧，高開近１％。而騰訊
（００７００）及建行（００９３９）則輕微下挫。恆生指數報２８２５０點，升２５點或升０
﹒０９％，主板成交１４﹒４３億元。國企指數報１１２０４點，升９點或升０﹒０８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒８元；港交所（００３８８）升
０﹒０８％，報２５７元；騰訊跌０﹒６８％，報３８１﹒４元；中移動（００９４１）無升跌
，報６５﹒４元；友邦升０﹒９９％，報８１﹒７５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１１３﹒００元　　　升１﹒８０％
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒７５元　　　升０﹒９９％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒５６元　　　升０﹒９６％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒２８元　　　升０﹒８９％
　　九倉置業（０１９９７）　　４６﹒１５元　　　升０﹒６５％

　　中國平安（０２３１８）　　９２﹒６０元　　　升０﹒６５％
　　長江基建（０１０３８）　　５６﹒００元　　　升０﹒６３％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒４２元　　　升０﹒５８％
　　創科實業（００６６９）　　６３﹒３５元　　　升０﹒５６％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒７１元　　　升０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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