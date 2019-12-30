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即市新聞

30/12/2019 16:48

《盤後部署》基金粉飾櫥窗，港股料２８０００至２８５００收結

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上周五（２７日）美股繼續創歷史新高，同時市場未有利淡消
息出現，今早港股輕微高開２５點報２８２５０點，但一度倒跌６０點報２８１６５。及後，內
房、本地地產及出口股造好刺激港股倒升，最高曾見２８４１８點漲１９３點兼創約５個月高位
。惟下午騰訊（００７００）等重磅股回軟，令港股升勢減弱。最終恆指收報２８３１９點，升
９３點或升０﹒３３％。主板成交７６７﹒６３億元增２﹒４５％。國企指數報１１２２５點，
升３０點或升０﹒２７％。
　　Ａ股同樣做好，上證綜合指數收報３０４０點，升３４點或升１﹒１６％。深證成分指數收
報１０３６５點，升１３２點或升１﹒２９％。兩市合計成交６１１０﹒２４億人民幣。

＊最佳分析師：美股或快見一至兩成回調＊

　　近期美股三大指數「牛氣沖天」接連破頂，但被譽為華爾街最優秀的經濟預測師亞德尼
（Ｅｄｗａｒｄ　Ｙａｒｄｅｎｉ）就質疑美股能否維持破頂聲勢，他警告美股很快或出現一至
兩成的回調。亞德尼早前預測標普５００指數明年底將達至３５００點，目前距離目標漸近，速
度較其預計快到達３５００點，他認為美股或出現一至兩成的回調，因其估值倍數已回升至甚高
水平，憂美股明年出現崩潰情況。
　　他早於１１月份曾表示，對美股的上升速度感憂慮，因健康「牛市」應緩緩向上，而非投資
者非理性入市的融漲（ｍｅｌｔ－ｕｐ）（融漲指股市因投資者盲目入市而推高，而非經濟因素
，這往往是升幅最驚人的「牛三」，是「牛市」的終極一升。）
　　另外，本周三（１日）元旦假期過後，美國及歐元區多國將公佈一系列製造業ＰＭＩ數據，
同時美聯儲將於本周五（３日）公布１２月貨幣政策會議紀錄。與此同時，明年將有４位美聯儲
票委輪換，其中Ｇｅｏｒｇｅ和Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ兩位較為鷹派的官員將被替換，票委們或更
偏向鴿派方向，或間接影響明年全球股市走勢。

＊港股若回補上升裂口，明年初或試二萬九＊

　　今日是本年港股「尾二」交易日，年結在即，在外圍未有利淡消息情況下，港股今日最多漲
１９３點高見２８４１８點，創５個月高位。若無利淡消息，料２０１９年港股於２８０００點
至２８５００點之間收結，料基金粉飾櫥窗活動料較高水平年結，二萬八會有支持。
　　然而，從本年９月初起港股已形成一道上升軌，９月、１１月的頂部分別是２７３６６點及
２７９０１點，本月高位暫為今日創出的２８４１８，反映恆指一浪比一浪高。然而，港股短期
若回補本月１３日上升裂口，往後再配合利好消息，明年初有機會挑戰二萬九。（ｋｓ）

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