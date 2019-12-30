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即市新聞

30/12/2019 13:16

【回顧展望－國金】表列外地股指表現及明年預測、美債息預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》２０１９年美股屢創高位，最終三大股指，道指收２８６４５
點；標普收３２４０點；納指首破九千大關，報９００６點。展望２０２０年，大行普遍認為美
股將維持牛市，歐洲股市更可能跑贏美股。

表列海外股市２０１９年表現：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　最新收價＊　　　　年內升幅　　　　　高位　　　　　低位
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
道瓊工業平均指數　　　　　　２８６４５　　＋２２﹒８０％　　２８７０１　　２２６３８
標普５００指數　　　　　　　　３２４０　　＋２９﹒２５％　　　３２４７　　　２４４３
納斯達克綜合指數　　　　　　　９００６　　＋３５﹒７４％　　　９０５２　　　６４５７
日經平均指數＃　　　　　　　２３８３７　　＋１９﹒１０％　　２４０９１　　１９２４１
德國ＤＡＸ指數　　　　　　　１３３３７　　＋２６﹒０２％　　１３４２５　　１０４１６
英國富時１００指數　　　　　　７６４４　　＋１３﹒６３％　　　７７２７　　　６５９９
法國ＣＡＣ　４０指數　　　　　６０３７　　＋２６﹒３１％　　　６０６５　　　４６０６
歐洲Ｓｔｏｘｘ　６００指數　　　４１９　　＋２４﹒３１％　　　　４２０　　　　３３１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊截至１２月２７日收市（點）

　
表列市場對２０２０年標普５００指數預估：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大行　　　　　　　　２０２０年底（點）　　　２０２０年每股盈利（美元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美銀　　　　　　　　　　３３００　　　　　　　　１７７﹒００
巴克萊　　　　　　　　　３３００　　　　　　　　１６６﹒００
花旗　　　　　　　　　　３３７５　　　　　　　　１７４﹒２５
瑞信　　　　　　　　　　３４２５　　　　　　　　１７３﹒００
德意志　　　　　　　　　３２５０　　　　　　　　１７５﹒００
高盛　　　　　　　　　　３４００　　　　　　　　１７４﹒００
富瑞　　　　　　　　　　３３００　　　　　　　　１７６﹒００
摩通　　　　　　　　　　３４００　　　　　　　　１８０﹒００
大摩　　　　　　　　　　３０００　　　　　　　　１６２﹒００
法興　　　　　　　　　　３０５０　　　　　　　　１６４﹒００
瑞銀　　　　　　　　　　３０００　　　　　　　　１７０﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
表列市場對２０２０年歐洲Ｓｔｏｘｘ　６００指數預估：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大行　　　　　　　　　　　　　２０２０年底（點）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
巴克萊　　　　　　　　　　　　　　４３０　
花旗　　　　　　　　　　　　　　　４３０　
ＩＮＧ　　　　　　　　　　　　　　３９５　
摩通　　　　　　　　　　　　　　　４３７　
美銀　　　　　　　　　　　　　　　３９５　
瑞銀　　　　　　　　　　　　　　　３８０　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
表列市場對２０２０年美國國債收益率預測：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大行　　　　　　　　　　兩年期　　　　　五年期　　　　　十年期　　　　　三十年期
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高盛　　　　　　　　　１﹒８０％　　　１﹒９０％　　　２﹒２５％　　　２﹒６０％
摩通　　　　　　　　　１﹒６０％　　　１﹒７５％　　　２﹒０５％　　　２﹒５０％
德意志　　　　　　　　１﹒５０％　　　１﹒６０％　　　１﹒９０％　　　２﹒２０％
美銀　　　　　　　　　１﹒６０％　　　１﹒６５％　　　１﹒８０％　　　２﹒１０％
大摩　　　　　　　　　１﹒５５％　　　１﹒６０％　　　１﹒７５％　　　２﹒２５％
匯豐　　　　　　　　　１﹒２０％　　　１﹒３５％　　　１﹒５０％　　　１﹒９５％
花旗　　　　　　　　　０﹒７５％　　　０﹒８０％　　　１﹒２５％　　　１﹒７５％
法興　　　　　　　　　０﹒８０％　　　０﹒８０％　　　１﹒２０％　　　１﹒７５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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