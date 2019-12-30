【回顧展望－國金】美元料反覆，圓匯英鎊看俏，貴金屬撐起一片天

《經濟通通訊社記者盧逸文、張澤慧３０日報道》２０１９年隨著中美貿易戰不斷升溫，各

地經濟開始出現增長放慢跡象，聯儲局放寬貨幣政策，年內三度減息，美元自年中開始回吐年初

的升幅。２０１９踏入尾聲之際，美元幾乎回到上年尾的水平，故市場對２０２０年的美元走勢

採取更謹慎克制的看法。商品市場方面，持續的國際貿易緊張局勢和政治上的高度不確定性，更

多投資者湧向貴金屬市場避險，加上美股屢創高位，相信２０２０年黃金、白銀價格將會持續有

支撐，並進一步突破高位。



＊美元重回上年底水平，明年初料走弱＊



雖然中美今年年尾達成首階段貿易協調，兩國經濟表現可望得到改善，但市場普遍預期，

２０２０年美元將繼續走弱，而且一眾大行策略師態度上更謹慎。當中，摩通分析師Ｐａｕｌ

Ｍｅｇｇｙｅｓｉ發表報告表示，預計美元兌各主要貨幣明年初走弱機會較大，主要因為全球部

分地區經濟回升；但全年而言，未至於擴大到至踏入熊市的地步，除非全球經濟出現決定性的Ｖ

型反彈。

高盛分析師Ｚａｃｈ Ｐａｎｄｌ相對比較樂觀，雖然全球風險偏好改善一般會拖累美元，

但預期美元出現溫和疲軟的情況，因為中美簽署第一階段貿易協議後，市場沽空美元的情緒高漲

，但明年初的具體情況市場並沒有很大信心。不過，眾多大行之中，相信大摩及花旗才是美元大

好友，前者預計美元弱勢接近完結，將於明年下半年出現回升勢頭；後者就認為美國經濟相對世

界其他地區為好，故預料將繼續跑贏大市，預計美元將會看漲。



＊脫歐進展若良好，英鎊前景更勝美元＊



不過，相比美元，市場普遍看好英鎊，主要因為英國保守黨年尾以壓倒性優勢贏得大選。三

菱日聯研究主管Ｄｅｒｅｋ Ｈａｌｐｅｎｎｙ對外媒表示，明年英鎊表現可能維持目前良好的

勢頭，而選舉結果的利好似乎已體現在英鎊走勢上。不過，大選完結一周後，英鎊接近回吐早前

的升幅，英鎊兌美元回吐至１﹒３１美元水平。該行認為，英鎊短期內擴大漲勢具挑戰性，因為

英鎊由９月低位已大漲１３％後，英鎊已經消化大部分利好消息。不過，英鎊明年可能再次受經

濟基本面推動，市場亦普遍認為英國經濟在今年下半年觸及停滯後，將在明年初反彈，並進一步

提振英鎊。

德國商業銀行研究主管Ｕｌｒｉｃｈ Ｌｅｕｃｈｔｍａｎｎ公開表示，如果英國首相約翰

遜傾向於在貿易協定的細節上做出讓步，協定或能進一步加快，對英鎊而言將是利好消息，該行

傾向上調明年英鎊兌歐元的預期，現時預計明年三月份達１﹒１６５歐元，年中達１﹒１６３歐

元，年底達１﹒１２１４歐元。



＊避險需求持續，圓匯或升破１０５關＊



今年以來美元兌日圓的波幅低於８日圓，是至少近五十年來最低水平，主要因為中美達成階

段性貿易協議，全球貿易前景改善，不過分析傾向看好明年日圓走高，美元兌日圓甚至有望跌至

１０１附近，不過預計日圓匯率上下波動不會超過１０日圓。三菱東京ＵＦＪ銀行全球市場研究

主管內田稔對媒體表示，明年日圓和美元都很強勢，匯率波動幅度不高，但明年兩者的平衡可能

發生變化。他預測日圓明年將更活力，每季緩慢穩定地上漲，美元兌日圓年終可達

１０４水平。

日本瑞穗銀行經濟學家唐鎌大輔亦公開表示，投資者普遍懷疑美國經濟難以持續擴張，美債

孳息率可能出現下挫，故目前市場更看好日圓走強，而美元走高的風機會不大。他又預計，日本

央行可能明年結束負利率政策，日圓或因而尋獲上升動力，美元兌日圓明年料將維持在１０１至

１１１的區間內，明年底目標１０３。這與花旗外匯策略師Ｏｓａｍｕ Ｔａｋａｓｈｉｍａ的

預測亦非常接近，他料維持在１０５至１１０的區間內，並強調中美貿易關係可能會變差，加上

大選帶來的政治不確定性增加，日圓作出避險貨幣有一定需求。



＊油組延長減產，油價料仍受制於高位＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和包括俄羅斯在內的其他主要產油國（ＯＰＥＣ＋），於今年

１２月的會議上，同意明年首季提高每日原油減產量５０萬桶至１７０萬桶，相當於全球石油需

求的１﹒７％。另外，持續了１８個月的中美貿易戰仍未解決，作為全球兩個最大的經濟體引起

市場對未來原油需求的擔憂，雖然兩國宣布達成第一階段協議，並料於明年１月簽署，惟油價仍

然受壓。

儘管如此，大行仍然看好２０２０年油價走勢，高盛和摩通分別上調其明年預測。摩通在報

告中表示，因ＯＰＥＣ＋加大減產，而且新興市場經濟增長狀況改善，相信油市供需平衡將收緊

。因此，上調對明年布蘭特油價的預測至６４﹒５美元，但料後年將回落至６１﹒５美元。該行

又預計，紐約ＷＴＩ原油走勢類似，明年均價每桶６０美元，後年平均每桶５７﹒５美元。高盛

則將布蘭特油價２０２０年預測從先前的６０美元上調至６３美元，ＷＴＩ原油從５５﹒５美元

上調至５８﹒５美元。



＊油價全年一波三折，受地緣政治左右＊



油價全年走勢，可以稱為一波三折，自上年１２月油組宣布減產後，油價從低位反覆向上。

回顧今年前半年，油價波動主要受到地緣政治因素的影響。４月２３日，美國宣布５月結束對伊

朗制裁豁免，這意味將要切斷伊朗石油出口，油價當日飆至全年的第一個高位，亦是全年最高位

。隨後，因國際能源機構（ＩＥＡ）下調今年能源預測及中美貿易戰再度升溫，油價回落。９月

１４日，沙特阿拉伯原油設施遭襲擊，市場憂中東事件升溫，刺激油價再次大升，不過，沙特新

能源部長宣布，沙特阿美能夠在月底前完全恢復產量，油價再度跌入低位。

另外，在ＩＥＡ的預測中也提到，２０２０年非油組產量將加速增長每日２３０萬桶，至每

日６７１３萬桶，美國增量佔５４％。有分析師指出，鑽機數量是美國未來石油供應的一個指標

，而在截至１２月２０日的一周內，活躍鑽機增加１８個，總數達到６８５個，為２０１８年２

月以來最多。油組減產在另一方面亦刺激美國頁岩油增產，若油組積極履行減產約定，其他產油

組織不減，相信明年全球石油市場供求仍面對挑戰。



＊貿易緊張局勢未平，金價或可再破頂＊



歷時１８個月的中美貿易戰，終於在１２月中雙方宣布達成第一階段協議，亦表示將於明年

１月簽署協議，似乎為緊張的貿易局勢按下暫停。自今年５月中美第一次談判破裂後，市場開始

擔憂全球經濟衰退，黃金作為避險商品受到追捧。金價已突破過去３年半所形成的區間１２００

美元至１３６０美元阻力，並升破１４９０美元，今年累計上漲１６％，錄得自２０１０年以來

最大年度漲幅。

中美貿易戰是推動金價的主要因素，但自１２月中雙方氣氛緩和，金價仍居高不下。另一原

因是，今年來美股不斷試頂，市場擔憂股市太熱，吸納黃金作保險。大行高盛在報告中指，愈來

愈多投資者相信現代貨幣理論，認為黃金是與股票等其他資產類別無關的資產，且能夠提供比債

券更可靠的回報。另外，持續的國際貿易緊張局勢和美國大選，政治上的高度不確定性也應成為

２０２０年黃金的支撐因素。因此高盛預測，未來１２個月內金價將升至１６００美元。



＊鈀金跑贏黃金，白銀基本面不斷走強＊



因應全球汽車開始從柴油車向汽油車及混能汽車轉型，導致用於汽車生產的鈀金需求增加，

並引發市場對供應不足的擔憂。加上近日南非礦場因電力供應問題被逼停產，更為市場的憂慮再

添一筆。鈀金今年突破２０１１年的最高紀錄，更創了１９５６美元的高位，全年鈀金價格已上

漲約３４％。花旗分析師預計，鈀金價格到２０２０年年中將升至２５００美元，除了供求關係

之外，全球寬鬆的貨幣政策也對鈀金構成了支撐。

此外，中美貿易戰和地緣政治緊張局勢引發的避險需求，也推動了白銀的上漲。在今年最後

的三個月，白銀價格從今年年初的１４﹒３美元漲到約１８美元，幅度約２６％。白銀的升幅雖

沒有鈀金及黃金明顯，但不少分析師看好其２０２０年的走勢。道明證券策略師預計，白銀可能

在２０２０年底前升至２０美元，因其基本面不斷走強，亦有資金由投資黃金轉至過來。

