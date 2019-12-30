【回顧展望－國金】表列主要貨幣、商品２０１９年表現及明年預測

《經濟通通訊社３０日專訊》中美今年年尾達成初步貿易協調，惟市場普遍預期明年美元將

繼續走弱，相反預計日圓明年將更活力。至於商品市場方面，油組同意延長減產至明年首季，大

行相信油市供需平衡將收緊；而中美貿易戰和政治緊張局勢仍存不確定性，金價將會進一步推高

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表列２０１９年主要貨幣表現：

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貨幣╱指數 現價 全年最高價 全年最低價 全年變動率

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美元指數 ９６﹒８０ ９９﹒６６ ９５﹒０２ ＋０﹒６０％

歐元兌美元 １﹒１２０１ １﹒１５７０ １﹒０８７９ －２﹒３２％

美元兌日圓 １０９﹒２３ １１２﹒４０ １０４﹒４６ －０﹒４２％

英鎊兌美元 １﹒３１１７ １﹒３５１４ １﹒１９５９ ＋２﹒８５％

美元兌瑞郎 ０﹒９７３０ １﹒０２３７ ０﹒９６６０ －０﹒９３％

美元兌加元 １﹒３０６７ １﹒３６６３ １﹒３０１６ －４﹒１８％

澳元兌美元 ０﹒６９９５ ０﹒７２９５ ０﹒６６７１ －０﹒７６％

紐元兌美元 ０﹒６７１６ ０﹒６９４２ ０﹒６２０４ －０﹒０５％

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＊截至１２月３０日早上１０時３１分



表列２０２０年首三季主要貨幣預估：

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貨幣╱指數 第一季 第二季 第三季

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美元指數 ９６﹒４８２ ９６﹒９１６ ９７﹒３３３

歐元兌美元 １﹒０９２９ １﹒０８８６ １﹒０８４４

美元兌日圓 １１０﹒４６ １１０﹒９６ １１１﹒４５

英鎊兌美元 １﹒２７６３ １﹒２６８４ １﹒２６０５

美元兌瑞郎 １﹒００９１ １﹒０１４０ １﹒０１８８

美元兌加元 １﹒３３７７ １﹒３４３５ １﹒３４９２

澳元兌美元 ０﹒６６９０ ０﹒６６５３ ０﹒６６１７

紐元兌美元 ０﹒６３３５ ０﹒６２９６ ０﹒６２５７

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＊綜合市場預期



表列２０１９年原油、黃金及主要貴金屬表現：

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現價＊ 年內最高值 年內最低值 年內變動率

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美國ＷＴＩ期油 ６１﹒７４ ６３﹒７８ ４９﹒８８ ＋３５﹒９６％

布蘭特期油 ６８﹒２８ ７０﹒６９ ５５﹒３９ ＋２６﹒９１％

現貨黃金 １５１５﹒６３ １５５２﹒５５ １２７０﹒６９ ＋１８﹒１８％

現貨白銀 １７﹒９５ １９﹒５９６ １４﹒３５２ ＋１５﹒８２％

現貨鉑金 ９５３﹒２０ ９８６﹒３８ ７８６﹒６６ ＋１９﹒８０％

現貨鈀金 １９０８﹒５０ １９７９﹒２３ １２６３﹒９９ ＋５１﹒２８％

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＊截至１２月３０日早上１１時１５分

（單位：美元）



表列對２０２０年原油、黃金及主要貴金屬首三季預估：

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第一季 第二季 第三季

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美國ＷＴＩ期油 ５２﹒４８ ５１﹒０３ ４９﹒８８

布蘭特期油 ５７﹒５１ ５６﹒００ ５４﹒５２

現貨黃金 １４３８﹒１３ １４２４﹒６４ １４１１﹒１６

現貨白銀 １６﹒５１ １６﹒２５ １６﹒００

現貨鉑金 ８６９﹒５１ ８５４﹒６６ ８３９﹒９９

現貨鈀金 １７６１﹒４７ １７２２﹒８１ １６８５﹒０６

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＊綜合市場預期



（ｆｚ）

