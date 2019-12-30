《談國論企－黎偉成》促民企創新成多制經濟重要部分

《談國論企》中共中央、國務院於２０１９年１２月４日高度肯定民營企業，指出在改革開

放４０多年來推動發展、促進創新、增加就業、改善民生和擴大開放等方面發揮了不可替代的作

用，認為「民營經濟已經成為我國公有制為主體多種所有制經濟共同發展的重要組成部分」，並

提出營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見，特別是要進一步激發民營企業活動和創造

力，充分發揮民營經濟在推進供給側結構性改革、推動高質量發展、建設現代化經濟體系中的重

要作用。



＊各級政府要支持民企技術改造轉化創新成果＊



此為《中共中央、國務務院關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，所涉及

的八大重點，惹人注目的其中一點為「鼓勵引導民營企業改革創新」，政策和相關做法主要有：

（一）「鼓勵民營企業獨立或與有關方面聯合承擔國家各類科研項目」，所指的（Ｉ）國家科研

項目，是各類的，而且民營企業可以獨立承擔，亦可以與有關方面承擔，可見政策是全面放手的

，門戶是全面放開的，而讓民企有更大的自由度和更積極的參與國家重大科學技術項目攻關，同

時要「通過實施技術改造轉化創新成果」，也就是由學術科技研究，轉化為應用科技、創新生產

，惠及經濟、企業和消費者。

和（ＩＩ）在落實政策方面，《通知》要求（ｉ）「各級政府組織實施科技創新、技術轉化

等項目時，要平等對待不同所有制企業」，此點是要各級政府組織在項目上，要對「不同所有制

」企業，要「平等對待」，所指的當然特別是民營企業。

由是始能夠做到（ｉｉ）「加快向民營企業開放國家重大科研基礎設施和大型科研儀器」的

政策性效應，更「在人才引進支持政策方面對民營企業一視同仁，支持民營企業引進海外高層次

人才」。

要創新特別是與其他資本企業參與政府的技術創新，當然需要（二）「鼓勵民營企業轉型升

級優化重組」，所指的有兩個大方面（１）「轉型升級」。轉型，就是要由「老掉牙」的「傳統

」或高度「勞工密集「的工業，轉型為具較高技術的生產，甚至不斷升級；而已轉型的民企，《

通知》的要求更是直接了當的「升級」，凡此，才能夠達致中央的「科技創新、技術轉化」等項

目的要求，與「不同所有制企業」更深入和有更強大的力量參與國家的科研和經濟穩中有進的發

展。

《通知》亦（２）「鼓勵民營企業因地制宜聚焦主業加快轉型升級」，重點要：「優化企業

兼併重組市場環境」，「支持民營企業造優造強」，惹人注目之處當然是要民營企業不僅做得「

優」，更要做得「強」，也就不是創新或轉型升級那麼簡簡單單了；而中央更是主動要求優化市

場環境，讓民營企業兼併重組的活動得到優化，相信市場今後會出現更多和更活躍的汰弱留強活

動，使弱企退出，和支持中、大型民企可以加快做優做強的發展和成長步伐。



＊支持民企參與國企改革和國家重大項目＊



要積極促進民企做優做強的目的，就要是「通過培育更多具全球競爭力的世界一流企業」，

以「支持民營企業參與國有企業改革」，充分顯示中央支持民營企業的發展的視野廣而寬，即：

要讓相關企業不僅走向世界經濟大舞台，成為全球一流的企業，又再回過頭來參與國企的改革，

也就要在「走出去」之餘，要把全球競爭力「引進來」，目的是要把在國際具高度競爭的市場所

賺取和累積到的經驗、專業、資金等，回過頭來挺國企改革，同樣重要的是（３）引導中小民營

企業走「專精特新」發展之路，所指的：「專」，是專業；「精」，是精煉；「特」，是特殊；

「新」，是創新。由是中央要：暢通市場化退出渠道，完善企業破產清算和重整等法律制度，提

高注銷登記便利度，進一步造好「僵屍企業」處置工作。

在做優、做強的同時（三）中央還要「完善民營企業參與國家重大戰略實施機制」，即不僅

止於「引進來」的支持國企改革，還參與國家重大戰略，並要建立機制，和實施此一機制，包括

：鼓勵民營企業積極參與共建「一帶一路」、京律冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區

建設、黃河流域生態保護高質量發展、推進海南全面深化改革開放等重大國家發展戰略；積極參

與農村振興戰略，在重大規劃、重大項目、重大工程、重大活動中積極吸引民營企業參與。

凡此，都予人以強烈的感覺，是：國家全力支持以民營企業為主的民營經濟，而境內外坊間

居然有不少人還是「堅持」甚麼「國進民退」的老黃曆、老掉牙說法，實實在在的脫離實際，請

多研看文件吧！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

