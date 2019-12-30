《中資異動》綠城服務開報飆近一成三，獲龍湖認購一成股份

《經濟通通訊社３０日專訊》綠城服務（０２８６９）現價升１２﹒６４％，報９元，盤中

高見９﹒５９元，創上市新高；成交約３７萬股，涉資３３３萬元，主動買盤６４％。

龍湖集團（００９６０）公布，擬收購綠城服務舊股和新股，而與綠城服務集團及其主席李

海榮訂立框架協議，將持經擴大後綠城服務股本１０％股權。

龍湖集團開報３６﹒８元，升１﹒９４％。

現時，恆生指數報２８２５０，升２５點或升０﹒０９％，主板成交１４﹒４３億元。國企

指數報１１２０４，升９點或升０﹒０８％。

上證綜合指數報２９９８，跌６點或跌０﹒２３％，成交２３﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１０２０３，跌２９點或跌０﹒２９％，成交３２﹒２１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新城悅服務（０１７５５） １１﹒７６元 無升跌

彩生活 （０１７７８） ４﹒２０元 無升跌

永升生活 （０１９９５） ５﹒０７元 無升跌

佳兆業美好（０２１６８） １９﹒１０元 無升跌

藍光嘉寶 （０２６０６） ４８﹒７５元 無升跌

中海物業 （０２６６９） ５﹒０３元 無升跌

綠城服務 （０２８６９） ９﹒００元 升１２﹒６４％

雅生活服務（０３３１９） ２６﹒０５元 跌 ０﹒１９％

奧園健康 （０３６６２） ５﹒６８元 無升跌

和泓服務 （０６０９３） １﹒３４元 無升跌

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（ｙｋ）

