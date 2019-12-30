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即市新聞

30/12/2019 09:29

《中資異動》綠城服務開報飆近一成三，獲龍湖認購一成股份

　　《經濟通通訊社３０日專訊》綠城服務（０２８６９）現價升１２﹒６４％，報９元，盤中
高見９﹒５９元，創上市新高；成交約３７萬股，涉資３３３萬元，主動買盤６４％。
　　龍湖集團（００９６０）公布，擬收購綠城服務舊股和新股，而與綠城服務集團及其主席李
海榮訂立框架協議，將持經擴大後綠城服務股本１０％股權。
　　龍湖集團開報３６﹒８元，升１﹒９４％。
　　現時，恆生指數報２８２５０，升２５點或升０﹒０９％，主板成交１４﹒４３億元。國企
指數報１１２０４，升９點或升０﹒０８％。
　　上證綜合指數報２９９８，跌６點或跌０﹒２３％，成交２３﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２０３，跌２９點或跌０﹒２９％，成交３２﹒２１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新城悅服務（０１７５５）　　１１﹒７６元　　　無升跌
　　彩生活　　（０１７７８）　　　４﹒２０元　　　無升跌
　　永升生活　（０１９９５）　　　５﹒０７元　　　無升跌
　　佳兆業美好（０２１６８）　　１９﹒１０元　　　無升跌
　　藍光嘉寶　（０２６０６）　　４８﹒７５元　　　無升跌
　　中海物業　（０２６６９）　　　５﹒０３元　　　無升跌
　　綠城服務　（０２８６９）　　　９﹒００元　　　升１２﹒６４％
　　雅生活服務（０３３１９）　　２６﹒０５元　　　跌　０﹒１９％
　　奧園健康　（０３６６２）　　　５﹒６８元　　　無升跌
　　和泓服務　（０６０９３）　　　１﹒３４元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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