《午市前瞻》港股企穩二萬八，大除夕有機會升至２８５００點

《經濟通通訊社３０日專訊》上周五（２７日）美股續創新高，本周三（１日）為假期，交

投仍然較淡，另外市場普偏關注本周五（３日）聯儲局公布上月議息會議紀錄。今早港股輕微高

開２５點報２８２５０點後，一度倒跌６０點報２８１６５。隨後，在內房及重磅股帶動拗腰回

升，曾高見２８４１９點升１９４點，創五個月新高。最終恆指半日收報２８４０３點，升

１７８點或升０﹒６３％，主板成交３８４﹒２８億元。國企指數報１１２６４點，升６９點或

升０﹒６２％。

Ａ股兩市造好，上證綜合指數報３０３３點，升２８點或升０﹒９４％，成交１５１２﹒９

４億元人民幣。深證成份指數報１０３４５點，升１１１點或升１﹒０９％，成交２０９１﹒７

４億元人民幣。

重磅股方面，建行（００９３９）微升０﹒１５％，報６﹒７７元；平保（０２３１８）升

０﹒６５％，報９２﹒６元；友邦（０１２９９）漲１﹒６１％，報８２﹒２５元；中移動

（００９４１）揚０﹒８４％，報６５﹒９５元；港交所（００３８８）升０﹒２３％，報

２５７﹒４元。

其中，早前獲高盛唱好的九龍倉置業（０１９９７）升３﹒６％，報４７﹒５元，為半日表

現最好藍籌。



＊內地進入施工高峰期，水泥股普漲＊



據內地媒體，進入施工高峰期，多個地區水泥價格上漲，水泥股普漲。海螺水泥

（００９１４）漲２﹒０５％，報５７﹒３元；華潤水泥（０１３１３）揚２﹒６９％，報

９﹒９４元；中國建材（０３３２３）升５﹒７９％，報８﹒５９元；亞洲水泥（００７４３）

踢高４﹒３５％，報１２元；山水水泥（００６９１）飆升８﹒３６％，報２﹒９８元。

本月內地多個地區樓市已鬆綁，其中包括主要成市上海、深圳及廣州的部分區域，內房造好

。華潤置地（０１１０９）漲１﹒９７％，報３８﹒８元；碧桂園（０２００７）揚

２﹒０９％，報１２﹒７元；融創中國（０１９１８）走高１﹒８２％，報４７﹒４５元；中國

金茂（００８１７）升１﹒０１％，報６元；計劃入股綠城服務（０２８６９）的龍湖集團

（００９６０）升１﹒５２％，報３６﹒６５元。

內房造好，物管亦走高，綠城服務半日升飆１１﹒８９％，報８﹒９４元；奧園健康

（０３６６２）揚４﹒４％，報５﹒９３元；永升生活服務（０１９９５）漲５﹒３３％，報５

﹒３４元；雅生活服務（０３３１９）踢高２﹒８７％，報２６﹒８５元；碧桂園服務

（０６０９８）升３﹒９１％，報２６﹒５５元。



＊人大通過新修訂證券法，中資券商揚＊



十三屆全國人大常委會上周六（２８日）通過新修訂的證券法，加上早前市場憧憬降準，中

資券商全日上揚。中信証券（０６０３０）飆升５﹒９３％，報１７﹒８６元；中信建投証券（

０６０６６）揚５﹒０６％，報６﹒８５元；海通證券（０６８３７）漲４﹒０３％，報９﹒２

９元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升３﹒３４％，報１３﹒６元。

早前有報導指，中國銅冶煉商同意應該減產，明年春節前再決定減產幅度，資源股繼續有追

捧。重慶鋼鐵股份（０１０５３）飆１１﹒７６％，報０﹒９５元；洛陽鉬業（０３９９３）揚

２﹒１５％，報３﹒３３元；馬鞍山鋼鐵股份（００３２３）升１﹒９７％，報３﹒１元；鞍鋼

股份（００３４７）漲２﹒２９％，報３﹒１３元；中國宏橋（０１３７８）升２﹒８６％，報

４﹒６８元。



＊黃偉豪：政策不確定性大，藥股宜先觀望＊



港股今早續漲逾百多點，中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，由於外圍氣

氛造好，美股連日破頂，加上內地頻頻出政策帶動Ａ股向上，令港股亦跟隨走高。現時，市場仍

然憧憬中美貿易於明年１月能簽署首階段協議，對港股亦有正面作用。他預料，港股若能企穩二

萬八之上，明天「大除夕」有機會再升至２８５００點。

內地正式開展第二批藥品集中採購，藥股普遍受挫。黃偉豪表示，此板塊還需觀望一段時間

。雖然內地公布第二輪採購對藥股未必構成太大沽壓，而且早前已初步反映出因政策而作出調整

的股價，不過其政策存在的不確定性較大，變相難以估算企業盈利有否因政策而受到影響。因此

，雖然藥股基本因素不差，但黃偉豪認為值博率不高。（ｊｔ、ｆｚ）

