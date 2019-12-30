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即市新聞

30/12/2019 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》明年續看好美股，恒指料徘徊兩萬六至兩萬九

　　《娥姐錦囊》轉眼又要揮別２０１９年，就投資市場而言，今年算是不俗一年，投資者無論
在股市或債市都有斬獲，儘管開局較差，但下半年漸入佳境，展望來年美國大選年，美股可望持
續向好，惟港股受多項因素影響，前景未如美股般樂觀，但亦不會太差，主要是全球資金依然充
裕，初步估計恆指將在２６０００－２９０００點之間上落，倘若本地社會事件平息，恆指仍有
望上試３萬大關，惟政治問題複雜，社會事件能否百分百斷尾，仍是未知之數。
　　今年全球央行放水，即使未全然傳導至實體經濟之上，投資市場已先行作出反應，股市尤其
是美股今年表現突出，預計明年上半年（最少首季），依然可以延續強勢，因目前投資氣氛良好
，加上明年大選年，當權者將致力保持經濟動力，只是美股經過近十年升浪後，投資者在高位難
免有所顧忌，市況較前反覆亦屬正常，但明年整體市況依然樂觀。
　　港股方面，美股造好及全球水浸都屬利好因素，惟近日的社會事件和中國經濟增長放緩，將
令升幅受制，因此對明年市況不敢過於樂觀。行業選擇方面，受反修例示威影響，估計與本港零
售有關的行業將被看淡，除非投資者想撈底博反彈，則另作別論。２０２０年，內地基建及消費
股可被看高一線，而內房股因受制於調控政策，而中資金融股又面對市場開放和壞帳可能增加的
挑戰，投資者宜睇位入市。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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