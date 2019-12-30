【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒４億人幣，買工行建行沽舜宇中金

《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五（２７日）延續升勢，本地方面財政司司長陳茂波

周末在網誌撰文稱，本港經濟料繼續呈現負增長，政府帳目預計１５年以來首次「見紅」，港股

周一（３０日）靠穩高開２５點報２８２５０點後，一度倒跌最多６０點報２８１６５點。然而

，重磅股友邦（０１２９９）續漲，加上本地地產股上揚，帶動港股由跌轉升，上午最多升

１９３點，見全日最高位２８４１８點再創逾５個月高。港股下午靠穩，最終收報２８３１９，

升９３點或升０﹒３３％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒４億元人民幣減少近四成。北水淨買入最多的個股依次

是工行（０１３９８）、建行（００９３９）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是舜宇

（０２３８２）、中金（０３９０８）、神華（０１０８８）。

主板成交７６７﹒６３億元增加２﹒４５％，其中港股通成交１４７﹒４億元，佔總成交

１９﹒２％。



＊ＬＰＲ換錨改革，內銀股偏軟惟北水力買＊



人行３月起存量貸款換錨ＬＰＲ，並沒有如市場預期般降準，令內銀股全線向下，惟當中工

行及建行獲北水看好，分別淨買入２﹒４億元及１﹒９億元。工行收報５﹒９７元軟０﹒５％。

建行收報６﹒７５元跌０﹒１５％。

小米副董事長林斌將４００萬股Ｂ股轉至家族基金，全日回吐１﹒４８％，報１０﹒６４元

。惟北水力撐小米，淨買入近１﹒８億元。

手機設備股今日見沽壓，當中舜宇跌０﹒６６％，報１３５﹒７元，北水亦從中淨沽出近３

﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

工商銀行（０１３９８） ２．４０

建設銀行（００９３９） １．９４

小米集團（０１８１０） １．７５

騰訊控股（００７００） １．５５

中國建材（０３３２３） １．３６



淨沽出最多港股：

舜宇光學（０２３８２） －３．８０

中金公司（０３９０８） －１．３８

中國神華（０１０８８） －０．５５

中興通訊（００７６３） －０．２６

廣發証券（０１７７６） －０．２０

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（ｊｔ）

